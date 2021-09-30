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Video: Чорний седан влетів під фуру на шаленій швидкості – подробиці ДТП на Черкащині

Одна страшна мить та безглуздий вчинок мало не вартували обірваного життя. На Черкащині на жвавій трасі зіткнулися фура і легковик. [read_more_news] Навіть говорити страшно про наслідки цієї карколомної аварії, бо ж чорний седан майже весь опинився під вантажівкою. Чи вдалося вижити водію злощасної іномарки? Що призвело до трагедії?

Чорний седан влетів під фуру на шаленій швидкості – подробиці ДТП на Черкащині
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Одна страшна мить та безглуздий вчинок мало не вартували обірваного життя.

На Черкащині на жвавій трасі зіткнулися фура і легковик.  Також по темі: У вогняну смертельну ДТП на трасі Київ-Чоп потрапив міжнародний пасажирський автобус

Навіть говорити страшно про наслідки цієї карколомної аварії, бо ж чорний седан майже весь опинився під вантажівкою.

Чи вдалося вижити водію злощасної іномарки?

Що призвело до трагедії?

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ICTV / Надзвичайні новини / Чорний седан влетів під фуру на шаленій швидкості – подробиці ДТП на Черкащині / 30.09.2021 19:36
30.09.2021 19:36

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