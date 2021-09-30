Чорний седан влетів під фуру на шаленій швидкості – подробиці ДТП на Черкащині

Одна страшна мить та безглуздий вчинок мало не вартували обірваного життя.

На Черкащині на жвавій трасі зіткнулися фура і легковик. Також по темі: У вогняну смертельну ДТП на трасі Київ-Чоп потрапив міжнародний пасажирський автобус

Навіть говорити страшно про наслідки цієї карколомної аварії, бо ж чорний седан майже весь опинився під вантажівкою.

Чи вдалося вижити водію злощасної іномарки?

Що призвело до трагедії?