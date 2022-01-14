Чоловіки згоріли живцем у гаражі – вибух у Вінниці

Смертельний вибух в гаражному кооперативі у Вінниці.

В одному з боксів спершу рвонуло, а потім спалахнув потужний вогонь.

Найстрашніше, що в той момент всередині були аж двоє людей.

Один з них, палаючи з голови до п’ят, вибіг на вулицю.

Але на порятунок було вже марно сподіватися. Також по темі: Рабство у Кременчуці? Людей змушували працювати в обмін на їжу та ночівлю у гаражі

Тіла буквально обвуглилися.

Що ж вибухнуло в гаражі?

І яким бізнесом займалися ці двоє бідолах?

Страшна подія.