Чоловіка з перерізаним горлом знайшли у калюжі власної крові на Черкащині

Від цієї заплутаної та вкрай таємничої драми вжахнулись усі.

Лиш, уявіть, на Черкащині посеред вулиці люди натрапити на пошматованого чоловіка у калюжі власної крові.

Він ще дихав, тож медики кинулися з усіх сил виривати бідолаху з лап смерті.

Поліція збивається з ніг, аби знайти душогуба, який зажадав відправити людину на той світ. Також по темі: Дружина кров'ю помстилася за знущання, які терпіла роками - встромила коханому ніж у горло

Чи вижив нещасний?

Хто ж його так по-звірячому вбивав?

Це просто жах, але від правди здригнутися можна, бо ж ніж, яким шматували жертву – жертві й належить.