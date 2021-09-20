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Video: Чоловіка з перерізаним горлом знайшли у калюжі власної крові на Черкащині

Від цієї заплутаної та вкрай таємничої драми вжахнулись усі. Лиш, уявіть, на Черкащині посеред вулиці люди натрапити на пошматованого чоловіка у калюжі власної крові. Він ще дихав, тож медики кинулися з усіх сил виривати бідолаху з лап смерті. Поліція збивається з ніг, аби знайти душогуба, який зажадав відправити людину на той світ.[read_more_news] Чи вижив нещасний? Хто ж його так по-звірячому вбивав? Це просто жах, але від правди здригнутися можна, бо ж ніж, яким шматували жертву - жертві й належить.

Чоловіка з перерізаним горлом знайшли у калюжі власної крові на Черкащині
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Від цієї заплутаної та вкрай таємничої драми вжахнулись усі.

Лиш, уявіть, на Черкащині посеред вулиці люди натрапити на пошматованого чоловіка у калюжі власної крові.

Він ще дихав, тож медики кинулися з усіх сил виривати бідолаху з лап смерті.

Поліція збивається з ніг, аби знайти душогуба, який зажадав відправити людину на той світ. Також по темі: Дружина кров'ю помстилася за знущання, які терпіла роками - встромила коханому ніж у горло

Чи вижив нещасний?

Хто ж його так по-звірячому вбивав?

Це просто жах, але від правди здригнутися можна, бо ж ніж, яким шматували жертву – жертві й належить.

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ICTV / Надзвичайні новини / Чоловіка з перерізаним горлом знайшли у калюжі власної крові на Черкащині / 20.09.2021 20:08
20.09.2021 20:08

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