Чоловіка вбили разом із улюбленою собакою – причини жахливої розправи у Рокитному

Вбили разом із собакою!

На Рівненщині поліція шукає причетних до загадкового та моторошного вбивства чоловіка в селищі Рокитне.

Його тіло із розтрощеною головою знайшов син, поруч лежала навіть мертва собачка нещасного. Також по темі: Зять загинув від руки тещиної сестри - вбивство у Кременчуці

Цуценя, схоже, до останнього захищало свого господаря.

Що ж могло стати причиною цієї жахливої розправи?

Які версії розглядає слідство?

Шокуючий репортаж Павла Шамшина.