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Video: Чоловіка вбили разом із улюбленою собакою – причини жахливої розправи у Рокитному

Вбили разом із собакою! На Рівненщині поліція шукає причетних до загадкового та моторошного вбивства чоловіка в селищі Рокитне. Його тіло із розтрощеною головою знайшов син, поруч лежала навіть мертва собачка нещасного.[read_more_news] Цуценя, схоже, до останнього захищало свого господаря. Що ж могло стати причиною цієї жахливої розправи? Які версії розглядає слідство? Шокуючий репортаж Павла Шамшина.

Чоловіка вбили разом із улюбленою собакою – причини жахливої розправи у Рокитному
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Вбили разом із собакою!

На Рівненщині поліція шукає причетних до загадкового та моторошного вбивства чоловіка в селищі Рокитне.

Його тіло із розтрощеною головою знайшов син, поруч лежала навіть мертва собачка нещасного. Також по темі: Зять загинув від руки тещиної сестри - вбивство у Кременчуці

Цуценя, схоже, до останнього захищало свого господаря.

Що ж могло стати причиною цієї жахливої розправи?

Які версії розглядає слідство?

Шокуючий репортаж Павла Шамшина.

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ICTV / Надзвичайні новини / Чоловіка вбили разом із улюбленою собакою – причини жахливої розправи у Рокитному / 30.11.2021 19:41
30.11.2021 19:41

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