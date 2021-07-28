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Video: Чоловік зґвалтував власну дружину – її знайшли оголеною з кляпом у роті. Вбивство на Полтавщині

Закохане молоде подружжя з Полтавщини днями мало б відзначати восьму річницю шлюбу. Але сімейну ідилію раптово спопелили шалені ревнощі. Не дуже охочий до праці Олексій раптом вирішив податися на заробітки, аби погасити кредити. [read_more_news] А повернувся додому - впевнений, що дружина зраджувала. Кілька разів побив її та зґвалтував. А коли кохана наважилася виставити його за двері, задумав і втілив найжахливіше. Виявляється, навіть коли він безслідно щез - завжди був поруч.

Чоловік зґвалтував власну дружину – її знайшли оголеною з кляпом у роті. Вбивство на Полтавщині
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Закохане молоде подружжя з Полтавщини днями мало б відзначати восьму річницю шлюбу.

Але сімейну ідилію раптово спопелили шалені ревнощі.

Не дуже охочий до праці Олексій раптом вирішив податися на заробітки, аби погасити кредити. Також по темі: Як кавалер у відставці намагався повернути кохану без телячих ніжностей, а з ножем у горла

А повернувся додому – впевнений, що дружина зраджувала.

Кілька разів побив її та зґвалтував.

А коли кохана наважилася виставити його за двері, задумав і втілив найжахливіше.

Виявляється, навіть коли він безслідно щез – завжди був поруч.

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ICTV / Надзвичайні новини / Чоловік зґвалтував власну дружину – її знайшли оголеною з кляпом у роті. Вбивство на Полтавщині / 28.07.2021 19:44
28.07.2021 19:44

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