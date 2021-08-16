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Video: Чоловік влаштував полювання зі зброєю на маленьких цуценят в Рівненській області

Одного застрелив, іншого – тяжко поранив. У містечку Здолбунів на Рівненщині чоловік просто посеред білого дня холодно розстріляв двох собак. Це були ще зовсім маленькі цуценята, які зашкодити нікому не могли, але садист їх не пошкодував. Дістав пневматичну гвинтівку та влаштував зухвалий розстріл. [read_more_news] Вгамувати стрільця намагалися сусіди, але він їх навіть слухати не став. Тож люди подзвонили в поліцію. Шкуродера швидко затримали. Що ж він пояснив слідчим і як тепер буде виправдовуватися, адже за свій жахливий вчинок йому загрожує тривале ув’язнення? Про це далі в репортажі Павла Шамшина.

Чоловік влаштував полювання зі зброєю на маленьких цуценят в Рівненській області
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Одного застрелив, іншого – тяжко поранив.

У містечку Здолбунів на Рівненщині чоловік просто посеред білого дня холодно розстріляв двох собак.

Це були ще зовсім маленькі цуценята, які зашкодити нікому не могли, але садист їх не пошкодував.

Дістав пневматичну гвинтівку та влаштував зухвалий розстріл. Також по темі: Як 20-річний озброєний месник боровся з уявними скаженими собаками

Вгамувати стрільця намагалися сусіди, але він їх навіть слухати не став.

Тож люди подзвонили в поліцію.

Шкуродера швидко затримали.

Що ж він пояснив слідчим і як тепер буде виправдовуватися, адже за свій жахливий вчинок йому загрожує тривале ув’язнення?

Про це далі в репортажі Павла Шамшина.

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ICTV / Надзвичайні новини / Чоловік влаштував полювання зі зброєю на маленьких цуценят в Рівненській області / 16.08.2021 20:06
16.08.2021 20:06

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