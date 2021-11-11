Чоловік-тиран не допускав медиків до хворої на COVID-19 коханої екс-дружини

А на Полтавщині чоловік не допускав медиків до хворої на ковід дружини.

Чого ж добивався цей дикун?

Спершу він викликав швидку, адже в жінки вже епілептичний приступ почався.

А коли зайшла мова про термінову госпіталізацію хворої, наче сказився. Вигнав медиків геть. Також по темі: Племінник приревнував до дядька свою молоду дружину - криваве місиво у Дніпрі

Але за таке безглуздя поплатився вже наступного дня, коли знову довелося кликати лікарів, бо бідолашна була вже ледь жива.

Та й цього разу чоловік виставив бригаду за двері.

Невже був ладен приректи кохану на смерть?

Чому не пускав до лікарні?

Подивіться, до чого це призвело.

Навіть рідна дочка хоче, аби бездушного батька посадили в тюрму.