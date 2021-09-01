Чоловік розрізав жінці рот від вуха до вуха – криваві гостини в Одесі

Спочатку покликав у гості, а потім мало не убив.

Кривава драма розгорнулася на одному з одеських подвір’їв у приватному секторі.

До 40-річного містянина та його співмешканки завітала подружня пара.

Однак з гостей люди мало не потрапили на той світ. Також по темі: Рідний дядько різав на кухні племінника, поки матір відпочивала

Закривавлені вони бігли вулицею, благаючи про допомогу.

Що стало причиною, та чому господар будинку став різати своїх гостей.

З’ясовувала наша Ольга Длужневська.