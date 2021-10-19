Video: Чоловік мав щасливу сім’ю, а потім кинув гранату в дружину та її родичів – що ж трапилось

Останнім аргументом у сімейній сварці стала - граната! На Миколаївщині 50-річний чоловік посварився із своєю 56-річною коханою, а та покликала на підмогу дорослого сина та зятя. І тут почалося справжнє пекло: під час стусанини у гаражі розірвалася ручна граната. Чи вижили родичі після вибуху, хто кинув гранату і до чого тут гроші? У вибухових сімейних чварах розбиралися наші кореспонденти.