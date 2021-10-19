Чоловік мав щасливу сім’ю, а потім кинув гранату в дружину та її родичів – що ж трапилось

З гранатою – в ЖЕК! Як вибухового киянина обеззброїли обійми побратима українця
Дикун з гранатою в руках грозився звести зі світу рідню. Варфоломіївська ніч у Вінниці
Збройна баронеса погоріла на брудній справі – кримінал на Черкащині
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Смертельний вибух на Чернігівщині – біля будинку розірвалась граната