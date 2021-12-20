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Video: Черкащина потерпає від нестачі води? Як таке можливо у ХХІ столітті

Як жити далі - не знають мешканці села на Черкащині. Лиш уявіть, в сучасному 21 столітті люди живуть, немов в середньовіччі, вже понад 30 років – як манни небесної чекають снігу або дощу, аби набрати води та елементарно випрати білизну. [read_more_news] Бо ж користуватися криницями в селі просто небезпечно. Вже 2 роки влада обіцяє, що вирішить проблему. Та щоразу будівництво нового водогону відкладається у довгелецький ящик. Як бідолашні виживають, та чому керівництво громади не може забезпечити своїх мешканців життєво необхідним?

Черкащина потерпає від нестачі води? Як таке можливо у ХХІ столітті
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Як жити далі – не знають мешканці села на Черкащині.

Лиш уявіть, в сучасному 21 столітті люди живуть, немов в середньовіччі, вже понад 30 років – як манни небесної чекають снігу або дощу, аби набрати води та елементарно випрати білизну. Також по темі: 44-річний водій ваговоза після ДТП на Чернігівщині постав перед судом за смерть 13 пасажирів

Бо ж користуватися криницями в селі просто небезпечно.

Вже 2 роки влада обіцяє, що вирішить проблему.

Та щоразу будівництво нового водогону відкладається у довгелецький ящик.

Як бідолашні виживають, та чому керівництво громади не може забезпечити своїх мешканців життєво необхідним?

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ICTV / Надзвичайні новини / Черкащина потерпає від нестачі води? Як таке можливо у ХХІ столітті / 20.12.2021 20:16
20.12.2021 20:16

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