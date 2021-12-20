Черкащина потерпає від нестачі води? Як таке можливо у ХХІ столітті

Як жити далі – не знають мешканці села на Черкащині.

Лиш уявіть, в сучасному 21 столітті люди живуть, немов в середньовіччі, вже понад 30 років – як манни небесної чекають снігу або дощу, аби набрати води та елементарно випрати білизну. Також по темі: 44-річний водій ваговоза після ДТП на Чернігівщині постав перед судом за смерть 13 пасажирів

Бо ж користуватися криницями в селі просто небезпечно.

Вже 2 роки влада обіцяє, що вирішить проблему.

Та щоразу будівництво нового водогону відкладається у довгелецький ящик.

Як бідолашні виживають, та чому керівництво громади не може забезпечити своїх мешканців життєво необхідним?