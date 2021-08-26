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Video: Чемпіонка подарувала свою квартиру тренеру – чим вразила всю Україну

Це хороший приклад для депутатів усіх рівнів. Про цю історію гуде вся країна. Олімпійська призерка без житла подарувала своєму тренеру квартиру, яку перед тим сама отримала у подарунок.[read_more_news] Нечувану щедрість продемонструвала бронзова призерка Олімпіади у вільній боротьбі Ірина Коляденко. Подаровану однокімнатну квартиру від керівника Київщини вона віддала тренеру, але вже наступного дня міська влада зробила борчині ще один презент, теж квартиру. Хороші вчинки – мають добру карму переконана дівчина і тепер готується підкорювати нові вершини. Про тяжкий шлях до п’єдесталу та свої коронні прийоми Ірина показала і Надзвичайним новинам.

Чемпіонка подарувала свою квартиру тренеру – чим вразила всю Україну
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Це хороший приклад для депутатів усіх рівнів.

Про цю історію гуде вся країна.

Олімпійська призерка без житла подарувала своєму тренеру квартиру, яку перед тим сама отримала у подарунок. Також по темі: 65-річна жінка з Нової Одеси вразила своїм героїчним подвигом всю Україну

Нечувану щедрість продемонструвала бронзова призерка Олімпіади у вільній боротьбі Ірина Коляденко.

Подаровану однокімнатну квартиру від керівника Київщини вона віддала тренеру, але вже наступного дня міська влада зробила борчині ще один презент, теж квартиру.

Хороші вчинки – мають добру карму переконана дівчина і тепер готується підкорювати нові вершини.

Про тяжкий шлях до п’єдесталу та свої коронні прийоми Ірина показала і Надзвичайним новинам.

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ICTV / Надзвичайні новини / Чемпіонка подарувала свою квартиру тренеру – чим вразила всю Україну / 26.08.2021 20:14
26.08.2021 20:14

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