Чемпіонка подарувала свою квартиру тренеру – чим вразила всю Україну

Це хороший приклад для депутатів усіх рівнів.

Про цю історію гуде вся країна.

Олімпійська призерка без житла подарувала своєму тренеру квартиру, яку перед тим сама отримала у подарунок. Також по темі: 65-річна жінка з Нової Одеси вразила своїм героїчним подвигом всю Україну

Нечувану щедрість продемонструвала бронзова призерка Олімпіади у вільній боротьбі Ірина Коляденко.

Подаровану однокімнатну квартиру від керівника Київщини вона віддала тренеру, але вже наступного дня міська влада зробила борчині ще один презент, теж квартиру.

Хороші вчинки – мають добру карму переконана дівчина і тепер готується підкорювати нові вершини.

Про тяжкий шлях до п’єдесталу та свої коронні прийоми Ірина показала і Надзвичайним новинам.