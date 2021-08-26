Video: Чемпіонка подарувала свою квартиру тренеру – чим вразила всю Україну
Це хороший приклад для депутатів усіх рівнів.
Про цю історію гуде вся країна.
Олімпійська призерка без житла подарувала своєму тренеру квартиру, яку перед тим сама отримала у подарунок.[read_more_news]
Нечувану щедрість продемонструвала бронзова призерка Олімпіади у вільній боротьбі Ірина Коляденко.
Подаровану однокімнатну квартиру від керівника Київщини вона віддала тренеру, але вже наступного дня міська влада зробила борчині ще один презент, теж квартиру.
Хороші вчинки – мають добру карму переконана дівчина і тепер готується підкорювати нові вершини.
Про тяжкий шлях до п’єдесталу та свої коронні прийоми Ірина показала і Надзвичайним новинам.
Чемпіонка подарувала свою квартиру тренеру – чим вразила всю Україну