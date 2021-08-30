Video: Чемпіонат України з пляжного волейболу відбувся у київському центрі СЕТ
Звідки таке зухвальство?
Правильно - через прогалини у вихованні.
Якби молодь мала, чим себе зайняти і куди виплеснути накопичену енергію, не ступала б на сумнівний шлях.
А якби, приміром, реалізовувала себе у спорті, ще й неабияких висот досягла!
Одразу б і рівень злочинності опустився в рази!
От у Києві відбувся фінал Чемпіонату України з пляжного волейболу.[read_more_news]
Перемогли найдостойніші в країні команди, серед яких майстри спорту і чемпіони.
Аж шістнадцять команд змагались у поєдинку в новозведеному центрі пляжних видів спорту, ідейний натхненник і головний засновник якого - автор «Надзвичайних новин» Костянтин Стогній.
Він і сам любить м’яч, і, уявіть собі, вчить спортсменів, як правильно з ним вправлятись.
Його вихованиці у надзвичайній формі.
Як пройшли видовищні змагання?
Кому ж дістався кубок чемпіона?
Чемпіонат України з пляжного волейболу відбувся у київському центрі СЕТ