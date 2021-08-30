Звідки таке зухвальство?

Правильно – через прогалини у вихованні.

Якби молодь мала, чим себе зайняти і куди виплеснути накопичену енергію, не ступала б на сумнівний шлях.

А якби, приміром, реалізовувала себе у спорті, ще й неабияких висот досягла!

Одразу б і рівень злочинності опустився в рази!

От у Києві відбувся фінал Чемпіонату України з пляжного волейболу. Також по темі: Костянтин Стогній з командою під час пляжного волейболу

Перемогли найдостойніші в країні команди, серед яких майстри спорту і чемпіони.

Аж шістнадцять команд змагались у поєдинку в новозведеному центрі пляжних видів спорту, ідейний натхненник і головний засновник якого – автор «Надзвичайних новин» Костянтин Стогній.

Він і сам любить м’яч, і, уявіть собі, вчить спортсменів, як правильно з ним вправлятись.

Його вихованиці у надзвичайній формі.

Як пройшли видовищні змагання?

Кому ж дістався кубок чемпіона?