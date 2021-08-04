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Video: Чаус у суді! Як українське правосуддя наздогнало суддю-хабарника

Триває феєрична комедія про суддю Чауса! У свіжій серії - Чаус у суді! П'ять років він поневірявся у підпіллі після втечі від українського правосуддя. А тепер - повернувся у звичну для нього атмосферу, щоправда - з незвичного боку![read_more_news] У вищому антикорупційному суді для колеги мали обрати запобіжний захід. На порозі - справжній аншлаг! Ви побачите навіть найвідданішого фаната Чауса, що вважає його найчеснішим суддею у світі!

Чаус у суді! Як українське правосуддя наздогнало суддю-хабарника
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Триває феєрична комедія про суддю Чауса!

У свіжій серії – Чаус у суді!

П’ять років він поневірявся у підпіллі після втечі від українського правосуддя.

А тепер – повернувся у звичну для нього атмосферу, щоправда – з незвичного боку! Також по темі: Вся правда про епічну битву НАБУ і СБУ за Чауса! Кому дістанеться голова судді-втікача

У вищому антикорупційному суді для колеги мали обрати запобіжний захід.

На порозі – справжній аншлаг!

Ви побачите навіть найвідданішого фаната Чауса, що вважає його найчеснішим суддею у світі!

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ICTV / Надзвичайні новини / Чаус у суді! Як українське правосуддя наздогнало суддю-хабарника / 04.08.2021 19:56
04.08.2021 19:56

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