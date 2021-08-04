Чаус у суді! Як українське правосуддя наздогнало суддю-хабарника

Триває феєрична комедія про суддю Чауса!

У свіжій серії – Чаус у суді!

П’ять років він поневірявся у підпіллі після втечі від українського правосуддя.

А тепер – повернувся у звичну для нього атмосферу, щоправда – з незвичного боку! Також по темі: Вся правда про епічну битву НАБУ і СБУ за Чауса! Кому дістанеться голова судді-втікача

У вищому антикорупційному суді для колеги мали обрати запобіжний захід.

На порозі – справжній аншлаг!

Ви побачите навіть найвідданішого фаната Чауса, що вважає його найчеснішим суддею у світі!