Video: Чаус у суді! Як українське правосуддя наздогнало суддю-хабарника
Триває феєрична комедія про суддю Чауса!
У свіжій серії - Чаус у суді!
П'ять років він поневірявся у підпіллі після втечі від українського правосуддя.
А тепер - повернувся у звичну для нього атмосферу, щоправда - з незвичного боку![read_more_news]
У вищому антикорупційному суді для колеги мали обрати запобіжний захід.
На порозі - справжній аншлаг!
Ви побачите навіть найвідданішого фаната Чауса, що вважає його найчеснішим суддею у світі!
Чаус у суді! Як українське правосуддя наздогнало суддю-хабарника