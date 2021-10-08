Бив сусіда ланцюгом на очах у приголомшених очевидців – люта розправа на Одещині

Відпочинок у гаражі довів двох чоловіків до смерті
Відомого одеського активіста звинувачують у вимаганнях
Шалена куля звалила молодого чоловіка під час весняної неспішної прогулянки у Болграді
Мільйон доларів за життя сина! Звичайний фермер з Одещини аж присів від вимог кіднеперів
Газовий котел приніс біду у будинок матері та сина на Одещині
Поїхав купувати омріяне авто – живим чоловіка більше ніхто не побачив! Злочин на Одещині
Вчителька загинула страшною смертю у бібліотеці на Одещині
Фермер відправив на лікарняне ліжко власну шестирічну доньку на її подружку