Бив сусіда ланцюгом на очах у приголомшених очевидців – люта розправа на Одещині

Бив ланцюгом на очах у приголомшених очевидців, а потім встромив ніж у груди!

Моторошна розправа на Одещині. 55-річний чоловік жорстоко убив свого сусіда.

Криваву розправу бачили односельці.

Але зарадити жертві смертельних побоїв ніхто не встиг. Також по темі: Коханці розкувались з ланцюга - пройшла любов, зав'яли помідори?

Тепер село розділилось у думках.

Більшість жаліють загиблого, але є й такі, хто говорить, що він міг сказати зайвого.

Але що саме може змусити відібрати життя в однієї людини і підписати собі путівку у в’язницю.

Просто волосся дибки – на що інколи здатні наші з вами сусіди!