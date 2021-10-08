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Video: Бив сусіда ланцюгом на очах у приголомшених очевидців – люта розправа на Одещині

Бив ланцюгом на очах у приголомшених очевидців, а потім встромив ніж у груди! Моторошна розправа на Одещині. 55-річний чоловік жорстоко убив свого сусіда. Криваву розправу бачили односельці. Але зарадити жертві смертельних побоїв ніхто не встиг. [read_more_news] Тепер село розділилось у думках. Більшість жаліють загиблого, але є й такі, хто говорить, що він міг сказати зайвого. Але що саме може змусити відібрати життя в однієї людини і підписати собі путівку у в’язницю. Просто волосся дибки – на що інколи здатні наші з вами сусіди!

Бив сусіда ланцюгом на очах у приголомшених очевидців – люта розправа на Одещині
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Бив ланцюгом на очах у приголомшених очевидців, а потім встромив ніж у груди!

Моторошна розправа на Одещині. 55-річний чоловік жорстоко убив свого сусіда.

Криваву розправу бачили односельці.

Але зарадити жертві смертельних побоїв ніхто не встиг. Також по темі: Коханці розкувались з ланцюга - пройшла любов, зав'яли помідори?

Тепер село розділилось у думках.

Більшість жаліють загиблого, але є й такі, хто говорить, що він міг сказати зайвого.

Але що саме може змусити відібрати життя в однієї людини і підписати собі путівку у в’язницю.

Просто волосся дибки – на що інколи здатні наші з вами сусіди!

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ICTV / Надзвичайні новини / Бив сусіда ланцюгом на очах у приголомшених очевидців – люта розправа на Одещині / 08.10.2021 20:04
08.10.2021 20:04

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