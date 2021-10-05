Буйні коханці влаштували кривавий переполох у Луцьку

Кримінальний блокбастер у Луцьку!

Там парочка на краденому автомобілі влаштувала перегони з поліцією, але водій був настільки п’яним, що не впорався з керуванням та зніс на тротуарі паркан.

Після цього вискочив із салону та кинувся тікати, але вже невдовзі чоловіка патрульні затримали – разом із його нетверезою супутницею. Також по темі: Подружжя тримало киянина за раба - як Бонні і Клайд організовували кримінал на Миколаївщині

Та це був лише початок, адже всередині машини копи знайшли закривавлений одяг і тоді зрозуміли, що луцькі Бонні та Клайд втікали не просто так.

Що ж накоїла ця шалена парочка і чи справді на їхніх совісті життя власника автомобіля?

Про це вже за мить в репортажі Павла Шамшина.