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Video: Буйні коханці влаштували кривавий переполох у Луцьку

Кримінальний блокбастер у Луцьку! Там парочка на краденому автомобілі влаштувала перегони з поліцією, але водій був настільки п’яним, що не впорався з керуванням та зніс на тротуарі паркан. Після цього вискочив із салону та кинувся тікати, але вже невдовзі чоловіка патрульні затримали – разом із його нетверезою супутницею. [read_more_news] Та це був лише початок, адже всередині машини копи знайшли закривавлений одяг і тоді зрозуміли, що луцькі Бонні та Клайд втікали не просто так. Що ж накоїла ця шалена парочка і чи справді на їхніх совісті життя власника автомобіля? Про це вже за мить в репортажі Павла Шамшина.  

Буйні коханці влаштували кривавий переполох у Луцьку
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Кримінальний блокбастер у Луцьку!

Там парочка на краденому автомобілі влаштувала перегони з поліцією, але водій був настільки п’яним, що не впорався з керуванням та зніс на тротуарі паркан.

Після цього вискочив із салону та кинувся тікати, але вже невдовзі чоловіка патрульні затримали – разом із його нетверезою супутницею. Також по темі: Подружжя тримало киянина за раба - як Бонні і Клайд організовували кримінал на Миколаївщині

Та це був лише початок, адже всередині машини копи знайшли закривавлений одяг і тоді зрозуміли, що луцькі Бонні та Клайд втікали не просто так.

Що ж накоїла ця шалена парочка і чи справді на їхніх совісті життя власника автомобіля?

Про це вже за мить в репортажі Павла Шамшина.

 

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ICTV / Надзвичайні новини / Буйні коханці влаштували кривавий переполох у Луцьку / 05.10.2021 19:47
05.10.2021 19:47

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