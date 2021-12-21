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Video: Будинок – наче після бомбардування! Катастрофа у п’ятиповерхівці в Кам’янському

Будинок - наче після бомбардування, понад двадцять сімей у морози залишились без газу. Катастрофа у п’ятиповерхівці в Кам'янському. В одну мить вивернуло вікна, розтрощило балкон, винесло двері та геть розвалило стіни, а потім усе охопив нищівний вогонь. Рвонуло у квартирі на четвертому поверсі.[read_more_news] Увесь обпечений, з критичними травмами, 27-річний господар сам встиг вискочити з палаючої оселі. Що ж так потужно вибухнуло? Фахівці встановили - це точно не газ. До того ж чоловік після всього волав, наче навіжений, аби його пробачили. Надзвичайні новини дізналися моторошну правду.

Будинок – наче після бомбардування! Катастрофа у п’ятиповерхівці в Кам’янському
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Будинок – наче після бомбардування, понад двадцять сімей у морози залишились без газу.

Катастрофа у п’ятиповерхівці в Кам’янському.

В одну мить вивернуло вікна, розтрощило балкон, винесло двері та геть розвалило стіни, а потім усе охопив нищівний вогонь.

Рвонуло у квартирі на четвертому поверсі. Також по темі: Страшний вибух газу у Новій Одесі - всі подробиці смертельної трагедії

Увесь обпечений, з критичними травмами, 27-річний господар сам встиг вискочити з палаючої оселі.

Що ж так потужно вибухнуло?

Фахівці встановили – це точно не газ.

До того ж чоловік після всього волав, наче навіжений, аби його пробачили.

Надзвичайні новини дізналися моторошну правду.

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ICTV / Надзвичайні новини / Будинок – наче після бомбардування! Катастрофа у п’ятиповерхівці в Кам’янському / 21.12.2021 19:42
21.12.2021 19:42

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