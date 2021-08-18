seach
ICTV - Разом краще

Video: Будівельники розікрали школу! Скандал на Прикарпатті

Будівельники розкладали. А чиновники - покривали. На Прикарпатті – черговий будівельний скандал. На цей раз наживалися на коштах, які були виділені для будівництва навчального закладу у гірському районі. Йдеться про Красноільський ліцей. Там настільки бракує класів, що діти змушені навчатись на коридорі.[read_more_news] Новий корпус почали зводили кілька років тому. Із трьох поверхів, наразі є лише один. Та й він уже почав осипатись. Бо будівельники використовували неякісні матеріали. Яких збитки зазнала держава? І найголовніше - хто покривав цей злочин? - Світлана Маланюк уже знає.

Будівельники розікрали школу! Скандал на Прикарпатті
0 Коментувати

Будівельники розкладали. А чиновники – покривали.

На Прикарпатті – черговий будівельний скандал.

На цей раз наживалися на коштах, які були виділені для будівництва навчального закладу у гірському районі.

Йдеться про Красноільський ліцей.

Там настільки бракує класів, що діти змушені навчатись на коридорі. Також по темі: Жіночка і огірки. Скандал із запорізькою продавчинею та обпльованими овочами

Новий корпус почали зводили кілька років тому.

Із трьох поверхів, наразі є лише один.

Та й він уже почав осипатись.

Бо будівельники використовували неякісні матеріали.

Яких збитки зазнала держава?

І найголовніше – хто покривав цей злочин? – Світлана Маланюк уже знає.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

ICTV / Надзвичайні новини / Будівельники розікрали школу! Скандал на Прикарпатті / 18.08.2021 20:16
18.08.2021 20:16

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

    Поки що немає матеріалів ...

Ми рекомендуємо

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь