Будівельники розікрали школу! Скандал на Прикарпатті

Будівельники розкладали. А чиновники – покривали.

На Прикарпатті – черговий будівельний скандал.

На цей раз наживалися на коштах, які були виділені для будівництва навчального закладу у гірському районі.

Йдеться про Красноільський ліцей.

Там настільки бракує класів, що діти змушені навчатись на коридорі. Також по темі: Жіночка і огірки. Скандал із запорізькою продавчинею та обпльованими овочами

Новий корпус почали зводили кілька років тому.

Із трьох поверхів, наразі є лише один.

Та й він уже почав осипатись.

Бо будівельники використовували неякісні матеріали.

Яких збитки зазнала держава?

І найголовніше – хто покривав цей злочин? – Світлана Маланюк уже знає.