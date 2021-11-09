Брехав сусідам, що померла від коронавірусу! Син вбив матір та закопав на городі

Вбив рідну матір і закопав, а сусідам брехав, що померла від коронавірусу.

На Полтавщині чоловік випадково проговорився знайомим, що його найближчої людини більше немає.

Хоч більшість селян місяцями не бачили літню жінку, раптова новина про її смерть викликала підозри.

У її сина просто на подвір’ї справді знайшли свіжу могилу.

Але чи справді старенька матір померла сама?

Копи не повірили і розкопали тіло, аби провести експертизу. Також по темі: Рубав свою матір на очах у брата - подробиці вбивства на Львівщині

Виявилось найстрашніше – бідолашну нещадно задушили і зламали усі ребра.

Невже це син відправив неньку на той світ?

За що? Сусіди не можуть повірити, що чоловік здатен на таке звірство.