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Video: Братик і сестричка пішли у світ заочі, подалі від знущань п’яного вітчима – непроста історія з Маріуполя

У Маріуполі правоохоронці збилися з ніг, у пошуках двох дітей: одинадцятирічного хлопчика та його 9-тирічної сестри. Вони не витримали знущань п'яного вітчима і втекли з дому![read_more_news] Не допомогла копам і мама - бо була, як і чоловік - п'яна! У дітей при собі не було ні мобільного, ні грошей. Лиш одна іграшка. Зараз буде дуже непроста історія! Але надзвичайно важлива!

Братик і сестричка пішли у світ заочі, подалі від знущань п’яного вітчима – непроста історія з Маріуполя
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У Маріуполі правоохоронці збилися з ніг, у пошуках двох дітей: одинадцятирічного хлопчика та його 9-тирічної сестри.

Вони не витримали знущань п’яного вітчима і втекли з дому! Також по темі: Шокуюча знахідка на сходах коледжу на Львівщині - працівники зупинили роботу заради порятунку немовляти

Не допомогла копам і мама – бо була, як і чоловік – п’яна!

У дітей при собі не було ні мобільного, ні грошей. Лиш одна іграшка.

Зараз буде дуже непроста історія!

Але надзвичайно важлива!

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ICTV / Надзвичайні новини / Братик і сестричка пішли у світ заочі, подалі від знущань п’яного вітчима – непроста історія з Маріуполя / 19.11.2021 19:36
19.11.2021 19:36

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