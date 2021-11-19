Братик і сестричка пішли у світ заочі, подалі від знущань п’яного вітчима – непроста історія з Маріуполя

У Маріуполі правоохоронці збилися з ніг, у пошуках двох дітей: одинадцятирічного хлопчика та його 9-тирічної сестри.

Вони не витримали знущань п’яного вітчима і втекли з дому! Також по темі: Шокуюча знахідка на сходах коледжу на Львівщині - працівники зупинили роботу заради порятунку немовляти

Не допомогла копам і мама – бо була, як і чоловік – п’яна!

У дітей при собі не було ні мобільного, ні грошей. Лиш одна іграшка.

Зараз буде дуже непроста історія!

Але надзвичайно важлива!