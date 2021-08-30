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Video: Брати влаштували кривавий відпочинок біля кафе у Запоріжжі

Ох і гаряче провели в Запоріжжі останню неділю літа! Там просто біля кафе на набережній пострілялись відпочивальники. Ще й так, що п’ятеро поранених зараз у реанімації. [read_more_news] Стрілянину відкрили два брати, які згодом намагались втекти з міста. Наша Олена Каптюх знає всі подробиці моторошних подій.

Брати влаштували кривавий відпочинок біля кафе у Запоріжжі
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Ох і гаряче провели в Запоріжжі останню неділю літа!

Там просто біля кафе на набережній пострілялись відпочивальники.

Ще й так, що п’ятеро поранених зараз у реанімації. Також по темі: Останній клієнт таксиста виявився холоднокровним вбивцею - стрілянина у Львові

Стрілянину відкрили два брати, які згодом намагались втекти з міста.

Наша Олена Каптюх знає всі подробиці моторошних подій.

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ICTV / Надзвичайні новини / Брати влаштували кривавий відпочинок біля кафе у Запоріжжі / 30.08.2021 19:40
30.08.2021 19:40

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