Брати влаштували кривавий відпочинок біля кафе у Запоріжжі

Ох і гаряче провели в Запоріжжі останню неділю літа!

Там просто біля кафе на набережній пострілялись відпочивальники.

Ще й так, що п’ятеро поранених зараз у реанімації. Також по темі: Останній клієнт таксиста виявився холоднокровним вбивцею - стрілянина у Львові

Стрілянину відкрили два брати, які згодом намагались втекти з міста.

Наша Олена Каптюх знає всі подробиці моторошних подій.