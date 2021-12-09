Брат забив брата до смерті на очах у матері – кривава драма на біблійний мотив

Кривава драма на біблійний мотив розігралася у невеликому селі на Сумщині.

Просто на очах у рідної матері 34-річного сина гамселили наче боксерську грушу, волочили по хаті, доки він заливався кров’ю.

А потім майже добу старенька змушена була дивитися, як її нащадок умирає від жахливих ран. Також по темі: Брат насадив брата на вила - яка кішка пробігла між рідними людьми

Швидка забрала нещасного тільки наступного дня, він загинув дорогою до лікарні.

Але ж чому пенсіонерка хоча б не спробувала вступитися за сина або покликати допомогу?

І до чого тут притча з Євангелія?

Сповідь з перших вуст насправді вражає.