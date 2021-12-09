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Video: Брат забив брата до смерті на очах у матері – кривава драма на біблійний мотив

Кривава драма на біблійний мотив розігралася у невеликому селі на Сумщині. Просто на очах у рідної матері 34-річного сина гамселили наче боксерську грушу, волочили по хаті, доки він заливався кров’ю. А потім майже добу старенька змушена була дивитися, як її нащадок умирає від жахливих ран. [read_more_news] Швидка забрала нещасного тільки наступного дня, він загинув дорогою до лікарні. Але ж чому пенсіонерка хоча б не спробувала вступитися за сина або покликати допомогу? І до чого тут притча з Євангелія? Сповідь з перших вуст насправді вражає.

Брат забив брата до смерті на очах у матері – кривава драма на біблійний мотив
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Кривава драма на біблійний мотив розігралася у невеликому селі на Сумщині.

Просто на очах у рідної матері 34-річного сина гамселили наче боксерську грушу, волочили по хаті, доки він заливався кров’ю.

А потім майже добу старенька змушена була дивитися, як її нащадок умирає від жахливих ран. Також по темі: Брат насадив брата на вила - яка кішка пробігла між рідними людьми

Швидка забрала нещасного тільки наступного дня, він загинув дорогою до лікарні.

Але ж чому пенсіонерка хоча б не спробувала вступитися за сина або покликати допомогу?

І до чого тут притча з Євангелія?

Сповідь з перших вуст насправді вражає.

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ICTV / Надзвичайні новини / Брат забив брата до смерті на очах у матері – кривава драма на біблійний мотив / 09.12.2021 19:32
09.12.2021 19:32

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