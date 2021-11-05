Бої за кисень! Що відбувається у коронавірусних лікарнях Миколаєва

Проривалися з боєм, щоб отримати кисень.

У Миколаєві родичі хворої на коронавірус жінки силоміць зламали шлагбаум та прорвалися до інфекційної лікарні, щоб їхню матір, яка задихалася, поклали під апарат ШВЛ. Також по темі: Підключені до ШВЛ пацієнти померли через знеструмлення лікарні на Львівщині

Жінку привезли за сто кілометрів з містечка Новий Буг, бо там, за словами рідних, жінку просто заганяли в труну.

Що відбувається у ковідних лікарнях, чому люди змушені йти на все, аби тільки врятувати життя близьких.

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