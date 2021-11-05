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Video: Бої за кисень! Що відбувається у коронавірусних лікарнях Миколаєва

Проривалися з боєм, щоб отримати кисень. У Миколаєві родичі хворої на коронавірус жінки силоміць зламали шлагбаум та прорвалися до інфекційної лікарні, щоб їхню матір, яка задихалася, поклали під апарат ШВЛ. [read_more_news] Жінку привезли за сто кілометрів з містечка Новий Буг, бо там, за словами рідних, жінку просто заганяли в труну. Що відбувається у ковідних лікарнях, чому люди змушені йти на все, аби тільки врятувати життя близьких. Тільки подивіться!

Бої за кисень! Що відбувається у коронавірусних лікарнях Миколаєва
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Проривалися з боєм, щоб отримати кисень.

У Миколаєві родичі хворої на коронавірус жінки силоміць зламали шлагбаум та прорвалися до інфекційної лікарні, щоб їхню матір, яка задихалася, поклали під апарат ШВЛ. Також по темі: Підключені до ШВЛ пацієнти померли через знеструмлення лікарні на Львівщині

Жінку привезли за сто кілометрів з містечка Новий Буг, бо там, за словами рідних, жінку просто заганяли в труну.

Що відбувається у ковідних лікарнях, чому люди змушені йти на все, аби тільки врятувати життя близьких.

Тільки подивіться!

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ICTV / Надзвичайні новини / Бої за кисень! Що відбувається у коронавірусних лікарнях Миколаєва / 05.11.2021 19:56
05.11.2021 19:56

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