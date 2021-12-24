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Video: Босоніж у люті морози. В Чернігові 32-річна жінка не носить взуття

Здається, єдине, чого вона не боїться точно - це переохолодження. Ця жінка шокує і дивує кожного, хто зустрічає її на вулиці. Бо змогла відмовитися від взуття. І це, люди добрі, взимку. Босоніж у магазин, у бібліотеку, у громадський транспорт та просто на прогулянку - такий спосіб життя обрала собі Іванна. Не купувати черевики вона вирішила не через економію. Просто дивачка так дбає про своє здоров'я.[read_more_news] Мовляв, бігає з голими ступнями навіть у люті морози, й давно забула, що таке застуда. Єдина проблема - реакція перехожих. Бо ж дехто навіть викликав поліцію, бо думали що... Несповна розуму. А місцеві безхатьки пропонували їй своє взуття. Наша Олена Ровенчук ризикнула й сама спробувала, як це - босоніж по снігу.

Босоніж у люті морози. В Чернігові 32-річна жінка не носить взуття
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Здається, єдине, чого вона не боїться точно – це переохолодження.

Ця жінка шокує і дивує кожного, хто зустрічає її на вулиці.

Бо змогла відмовитися від взуття. І це, люди добрі, взимку.

Босоніж у магазин, у бібліотеку, у громадський транспорт та просто на прогулянку – такий спосіб життя обрала собі Іванна.

Не купувати черевики вона вирішила не через економію.

Просто дивачка так дбає про своє здоров’я. Також по темі: 10-річний хлопчик босоніж у піжамі вистрибнув з п’ятого поверху, тікаючи від п’яного тата-тирана

Мовляв, бігає з голими ступнями навіть у люті морози, й давно забула, що таке застуда.

Єдина проблема – реакція перехожих.

Бо ж дехто навіть викликав поліцію, бо думали що…

Несповна розуму.

А місцеві безхатьки пропонували їй своє взуття.

Наша Олена Ровенчук ризикнула й сама спробувала, як це – босоніж по снігу.

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ICTV / Надзвичайні новини / Босоніж у люті морози. В Чернігові 32-річна жінка не носить взуття / 24.12.2021 20:25
24.12.2021 20:25

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