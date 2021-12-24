Босоніж у люті морози. В Чернігові 32-річна жінка не носить взуття

Здається, єдине, чого вона не боїться точно – це переохолодження.

Ця жінка шокує і дивує кожного, хто зустрічає її на вулиці.

Бо змогла відмовитися від взуття. І це, люди добрі, взимку.

Босоніж у магазин, у бібліотеку, у громадський транспорт та просто на прогулянку – такий спосіб життя обрала собі Іванна.

Не купувати черевики вона вирішила не через економію.

Просто дивачка так дбає про своє здоров’я. Також по темі: 10-річний хлопчик босоніж у піжамі вистрибнув з п’ятого поверху, тікаючи від п’яного тата-тирана

Мовляв, бігає з голими ступнями навіть у люті морози, й давно забула, що таке застуда.

Єдина проблема – реакція перехожих.

Бо ж дехто навіть викликав поліцію, бо думали що…

Несповна розуму.

А місцеві безхатьки пропонували їй своє взуття.

Наша Олена Ровенчук ризикнула й сама спробувала, як це – босоніж по снігу.