seach
ICTV - Разом краще

Video: Болгаркою пиляли бойовий набій – тітка з племінником підірвались на власному подвір’ї

Жінці відірвало палець та посікло обличчя, а чоловіку осколки пробили шию і зараз він у реанімації на межі життя та смерті! На Рівненщині тітка з племінником мало не загинули, коли «болгаркою» розрізали бойовий патрон. І це виявилася не просто куля, а боєприпас від великокаліберного кулемета, який не те що людину, навіть бронетехніку, і ту прошити може. [read_more_news] Обох постраждалих «швидка» доправила до лікарні. І якщо жінку вдалося врятувати, то чи виживе чоловік, медики прогнозувати не беруться. Що ж стало причиною настільки безглуздої трагедії і як так сталося, що вже дорослі люди не розуміли на яку небезпеку себе наражають? З місця трагедії повернувся Павло Шамшин.

Болгаркою пиляли бойовий набій – тітка з племінником підірвались на власному подвір’ї
0 Коментувати

Жінці відірвало палець та посікло обличчя, а чоловіку осколки пробили шию і зараз він у реанімації на межі життя та смерті!

На Рівненщині тітка з племінником мало не загинули, коли «болгаркою» розрізали бойовий патрон.

І це виявилася не просто куля, а боєприпас від великокаліберного кулемета, який не те що людину, навіть бронетехніку, і ту прошити може. Також по темі: Після дзвінка молодої вагітної екс-коханки 36-річний ветеран АТО підірвався на гранаті

Обох постраждалих «швидка» доправила до лікарні.

І якщо жінку вдалося врятувати, то чи виживе чоловік, медики прогнозувати не беруться.

Що ж стало причиною настільки безглуздої трагедії і як так сталося, що вже дорослі люди не розуміли на яку небезпеку себе наражають?

З місця трагедії повернувся Павло Шамшин.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

ICTV / Надзвичайні новини / Болгаркою пиляли бойовий набій – тітка з племінником підірвались на власному подвір’ї / 08.09.2021 19:57
08.09.2021 19:57

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

    Поки що немає матеріалів ...

Ми рекомендуємо

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь