Болгаркою пиляли бойовий набій – тітка з племінником підірвались на власному подвір’ї

Жінці відірвало палець та посікло обличчя, а чоловіку осколки пробили шию і зараз він у реанімації на межі життя та смерті!

На Рівненщині тітка з племінником мало не загинули, коли «болгаркою» розрізали бойовий патрон.

І це виявилася не просто куля, а боєприпас від великокаліберного кулемета, який не те що людину, навіть бронетехніку, і ту прошити може. Також по темі: Після дзвінка молодої вагітної екс-коханки 36-річний ветеран АТО підірвався на гранаті

Обох постраждалих «швидка» доправила до лікарні.

І якщо жінку вдалося врятувати, то чи виживе чоловік, медики прогнозувати не беруться.

Що ж стало причиною настільки безглуздої трагедії і як так сталося, що вже дорослі люди не розуміли на яку небезпеку себе наражають?

З місця трагедії повернувся Павло Шамшин.