Бойовики Талібану захопили столицю Афганістану – чому жінки починають боятись

Натовпи переляканих людей, які ладні будь-що покинути рідну землю, аби вижити.

Над їхніми головами свистять кулі, але вони біжать туди, де є шанс врятуватися – на летовище аеродрому.

Вони відчайдушно деруться на літаки, але просто з шасі – уявіть лише – зриваються на землю і гинуть.

Справжнє жахіття розгорілося в Афганістані за останній місяць і ось уже – досягло своєї кульмінації.

Таліби таки захопили державу, зухвало зайнявши президентський палац у столиці – Кабулі. Також по темі: У теракті в Афганістані зигинули щонайменше 7 українців

А що ж сам очільник країни? Ганебно і боягузливо, накивав п’ятами за кордон – геть, як наш Янукович.

Подейкують, чотири його авто були просто набиті грішми.

Іншу частину запхали у вертоліт.

Чи буде афганське життя таким, як раніше?

Що означатиме для місцевих режим талібів?

І чому жінки бояться, що збудуться їхні наймоторошніші кошмари?