Video: Бойовики Талібану захопили столицю Афганістану – чому жінки починають боятись
Натовпи переляканих людей, які ладні будь-що покинути рідну землю, аби вижити.
Над їхніми головами свистять кулі, але вони біжать туди, де є шанс врятуватися - на летовище аеродрому.
Вони відчайдушно деруться на літаки, але просто з шасі - уявіть лише - зриваються на землю і гинуть.
Справжнє жахіття розгорілося в Афганістані за останній місяць і ось уже - досягло своєї кульмінації.
Таліби таки захопили державу, зухвало зайнявши президентський палац у столиці - Кабулі.[read_more_news]
А що ж сам очільник країни? Ганебно і боягузливо, накивав п’ятами за кордон - геть, як наш Янукович.
Подейкують, чотири його авто були просто набиті грішми.
Іншу частину запхали у вертоліт.
Чи буде афганське життя таким, як раніше?
Що означатиме для місцевих режим талібів?
І чому жінки бояться, що збудуться їхні наймоторошніші кошмари?
Бойовики Талібану захопили столицю Афганістану – чому жінки починають боятись