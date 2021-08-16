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Video: Бойовики Талібану захопили столицю Афганістану – чому жінки починають боятись

Натовпи переляканих людей, які ладні будь-що покинути рідну землю, аби вижити. Над їхніми головами свистять кулі, але вони біжать туди, де є шанс врятуватися - на летовище аеродрому. Вони відчайдушно деруться на літаки, але просто з шасі - уявіть лише - зриваються на землю і гинуть. Справжнє жахіття розгорілося в Афганістані за останній місяць і ось уже - досягло своєї кульмінації. Таліби таки захопили державу, зухвало зайнявши президентський палац у столиці - Кабулі.[read_more_news] А що ж сам очільник країни? Ганебно і боягузливо, накивав п’ятами за кордон - геть, як наш Янукович. Подейкують, чотири його авто були просто набиті грішми. Іншу частину запхали у вертоліт. Чи буде афганське життя таким, як раніше? Що означатиме для місцевих режим талібів? І чому жінки бояться, що збудуться їхні наймоторошніші кошмари?

Бойовики Талібану захопили столицю Афганістану – чому жінки починають боятись
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Натовпи переляканих людей, які ладні будь-що покинути рідну землю, аби вижити.

Над їхніми головами свистять кулі, але вони біжать туди, де є шанс врятуватися – на летовище аеродрому.

Вони відчайдушно деруться на літаки, але просто з шасі – уявіть лише – зриваються на землю і гинуть.

Справжнє жахіття розгорілося в Афганістані за останній місяць і ось уже – досягло своєї кульмінації.

Таліби таки захопили державу, зухвало зайнявши президентський палац у столиці – Кабулі. Також по темі: У теракті в Афганістані зигинули щонайменше 7 українців

А що ж сам очільник країни? Ганебно і боягузливо, накивав п’ятами за кордон – геть, як наш Янукович.

Подейкують, чотири його авто були просто набиті грішми.

Іншу частину запхали у вертоліт.

Чи буде афганське життя таким, як раніше?

Що означатиме для місцевих режим талібів?

І чому жінки бояться, що збудуться їхні наймоторошніші кошмари?

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ICTV / Надзвичайні новини / Бойовики Талібану захопили столицю Афганістану – чому жінки починають боятись / 16.08.2021 19:55
16.08.2021 19:55

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