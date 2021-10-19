Бойовик у Миколаєві – 24-річний хлопець відстрілювався від табуна бандитів

Справжній бойовик розігрався в середмісті Миколаєва.

Зухвалий натовп молодиків зграєю оточили 24-річного юнака, тільки-но він вийшов з під’їзду.

Той, як тільки збагнув неладне, кинувся тікати, а потім жертві нічого не лишалось, як відстрілюватись. Також по темі: Під Києвом п'яний мажор влаштував справжній переполох зі стріляниною

Але агресорів кулі аж ніяк не сполохали, вони все одно наздогнали чоловіка і так відлупцювали, що проломили голову його ж пістолетом.

В якому стані бідолашний?

За що бандити табуном розправились з одним?

Чи знайшли озвірілих нахаб?

Шокуюча і дуже загадкова історія.