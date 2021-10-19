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Video: Бойовик у Миколаєві – 24-річний хлопець відстрілювався від табуна бандитів

Справжній бойовик розігрався в середмісті Миколаєва. Зухвалий натовп молодиків зграєю оточили 24-річного юнака, тільки-но він вийшов з під’їзду. Той, як тільки збагнув неладне, кинувся тікати, а потім жертві нічого не лишалось, як відстрілюватись.[read_more_news] Але агресорів кулі аж ніяк не сполохали, вони все одно наздогнали чоловіка і так відлупцювали, що проломили голову його ж пістолетом. В якому стані бідолашний? За що бандити табуном розправились з одним? Чи знайшли озвірілих нахаб? Шокуюча і дуже загадкова історія.

Бойовик у Миколаєві – 24-річний хлопець відстрілювався від табуна бандитів
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Справжній бойовик розігрався в середмісті Миколаєва.

Зухвалий натовп молодиків зграєю оточили 24-річного юнака, тільки-но він вийшов з під’їзду.

Той, як тільки збагнув неладне, кинувся тікати, а потім жертві нічого не лишалось, як відстрілюватись. Також по темі: Під Києвом п'яний мажор влаштував справжній переполох зі стріляниною

Але агресорів кулі аж ніяк не сполохали, вони все одно наздогнали чоловіка і так відлупцювали, що проломили голову його ж пістолетом.

В якому стані бідолашний?

За що бандити табуном розправились з одним?

Чи знайшли озвірілих нахаб?

Шокуюча і дуже загадкова історія.

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ICTV / Надзвичайні новини / Бойовик у Миколаєві – 24-річний хлопець відстрілювався від табуна бандитів / 19.10.2021 19:39
19.10.2021 19:39

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