Бойове хрещення майбутніх рятувальників! У Черкасах курсанти врятували рибалок від вірної смерті

У Черкасах двоє рибалок провалилися під кригу і не могли самостійно вибратися.

Бо екстремали полізли на водойму, що ледь встигла вкритися льодом. Також по темі: Жорстоке вбивство рибалки у Дніпрі - син знайшов батька мертвим у багажнику

Чолов’яги понад годину пробули у воді й так би й загинули.

Якби не троє сміливих і вправних хлопчаків, що кинулися на допомогу!

Не дарма ж вони мріють стати рятувальниками!