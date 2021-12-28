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Video: Бойове хрещення майбутніх рятувальників! У Черкасах курсанти врятували рибалок від вірної смерті

У Черкасах двоє рибалок провалилися під кригу і не могли самостійно вибратися. Бо екстремали полізли на водойму, що ледь встигла вкритися льодом.[read_more_news] Чолов'яги понад годину пробули у воді й так би й загинули. Якби не троє сміливих і вправних хлопчаків, що кинулися на допомогу! Не дарма ж вони мріють стати рятувальниками!

Бойове хрещення майбутніх рятувальників! У Черкасах курсанти врятували рибалок від вірної смерті
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У Черкасах двоє рибалок провалилися під кригу і не могли самостійно вибратися.

Бо екстремали полізли на водойму, що ледь встигла вкритися льодом. Також по темі: Жорстоке вбивство рибалки у Дніпрі - син знайшов батька мертвим у багажнику

Чолов’яги понад годину пробули у воді й так би й загинули.

Якби не троє сміливих і вправних хлопчаків, що кинулися на допомогу!

Не дарма ж вони мріють стати рятувальниками!

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ICTV / Надзвичайні новини / Бойове хрещення майбутніх рятувальників! У Черкасах курсанти врятували рибалок від вірної смерті / 28.12.2021 20:26
28.12.2021 20:26

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