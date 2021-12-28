Бойове хрещення майбутніх рятувальників! У Черкасах курсанти врятували рибалок від вірної смерті

Ситуація з коронавірусом у Черкасах – куди йдуть бюджетні гроші
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Як у Черкасах водій затяг жертву ДТП у салон авто та намагався з нею втекти
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