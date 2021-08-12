Безжальне полум’я пожирало бокси з машинами – пожежа у Києві

В Києві вогонь спалахнув у величезному гаражному кооперативі.

Безжальне полум’я, одне за одним, пожирало бокси з машинами.

Стовп чорного диму бачили одразу у кількох районах столиці. Також по темі: Молода майстриня з виготовлення ароматичних свічок загинула у масштабній пожежі у Вінниці

Масштабну пожежу приїхав приборкувати цілий загін рятувальників, але на території їх чекав неприємний сюрприз – повна відсутність пожежних гідрантів.

Як боролися із цим пеклом, і хто тепер відшкодує власникам понівечених автомобілів збитки?

Лише подивіться, якої біди наробив руйнівний вогонь і згадайте, де стоїть ваша машина і чи є там вода, раптом що.