Безжальне полум’я пожирало бокси з машинами – пожежа у Києві

Дух смерті у недобудованому кінотеатрі – у Києві чоловіка спалили живцем
Страшною смертю загинула закохана пара – пожежа у Києві
Марив смачним борщем, а ледача кохана не зварила! Тепер чоловікові світить лише тюремна юшка
Братська могила зі спалених автомобілів – пожежа під Києвом
Неймовірний порятунок малечі з пожежі у Києві – рятувальники чаклували над дітьми до приїзду швидкої
Недопалок убив родину – пожежа у Запоріжжі
У кого піднялася рука кинути сірник та вогнем знищити центр для онкохворих дітей
Мати врятувала з вогню 8 дітей ціною власного здоров’я – пожежа залишила всіх просто неба