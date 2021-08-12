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Video: Безжальне полум’я пожирало бокси з машинами – пожежа у Києві

В Києві вогонь спалахнув у величезному гаражному кооперативі. Безжальне полум'я, одне за одним, пожирало бокси з машинами. Стовп чорного диму бачили одразу у кількох районах столиці. [read_more_news] Масштабну пожежу приїхав приборкувати цілий загін рятувальників, але на території їх чекав неприємний сюрприз - повна відсутність пожежних гідрантів. Як боролися із цим пеклом, і хто тепер відшкодує власникам понівечених автомобілів збитки? Лише подивіться, якої біди наробив руйнівний вогонь і згадайте, де стоїть ваша машина і чи є там вода, раптом що.

Безжальне полум’я пожирало бокси з машинами – пожежа у Києві
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В Києві вогонь спалахнув у величезному гаражному кооперативі.

Безжальне полум’я, одне за одним, пожирало бокси з машинами.

Стовп чорного диму бачили одразу у кількох районах столиці.  Також по темі: Молода майстриня з виготовлення ароматичних свічок загинула у масштабній пожежі у Вінниці

Масштабну пожежу приїхав приборкувати цілий загін рятувальників, але на території їх чекав неприємний сюрприз – повна відсутність пожежних гідрантів.

Як боролися із цим пеклом, і хто тепер відшкодує власникам понівечених автомобілів збитки?

Лише подивіться, якої біди наробив руйнівний вогонь і згадайте, де стоїть ваша машина і чи є там вода, раптом що.

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ICTV / Надзвичайні новини / Безжальне полум’я пожирало бокси з машинами – пожежа у Києві / 12.08.2021 20:12
12.08.2021 20:12

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