Безслідно зникла, випасаючи у полі корів – неймовірний порятунок жінки на Житомирщині

Дві доби без води, їжі та у безпорадному стані.

На Житомирщині селяни та поліція розшукали пенсіонерку, яка безслідно зникла, випасаючи у полі корів.

На телефонні дзвінки жінка не відповідала. Також по темі: Випала з кабіни і застрягла під колесами трактора - неймовірний порятунок дитини на Рівненщині

Знайти літню пастушку живою уже ніхто і не сподівався, адже вночі стовпчик термометра у тій місцевості опускався нижче нуля, а шістдесяти-семирічна бабуся була у легкій одежині.

Проте на цю пані у Бога певно ще є свої плани.

Жінку вчасно знайшли.

Як почувається нині і які випробування їй довелося пережити?

Історія про те, що ніколи не треба втрачати надії.