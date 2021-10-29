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Video: Безслідно зникла, випасаючи у полі корів – неймовірний порятунок жінки на Житомирщині

Дві доби без води, їжі та у безпорадному стані. На Житомирщині селяни та поліція розшукали пенсіонерку, яка безслідно зникла, випасаючи у полі корів. На телефонні дзвінки жінка не відповідала. [read_more_news] Знайти літню пастушку живою уже ніхто і не сподівався, адже вночі стовпчик термометра у тій місцевості опускався нижче нуля, а шістдесяти-семирічна бабуся була у легкій одежині. Проте на цю пані у Бога певно ще є свої плани. Жінку вчасно знайшли. Як почувається нині і які випробування їй довелося пережити? Історія про те, що ніколи не треба втрачати надії.

Безслідно зникла, випасаючи у полі корів – неймовірний порятунок жінки на Житомирщині
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Дві доби без води, їжі та у безпорадному стані.

На Житомирщині селяни та поліція розшукали пенсіонерку, яка безслідно зникла, випасаючи у полі корів.

На телефонні дзвінки жінка не відповідала. Також по темі: Випала з кабіни і застрягла під колесами трактора - неймовірний порятунок дитини на Рівненщині

Знайти літню пастушку живою уже ніхто і не сподівався, адже вночі стовпчик термометра у тій місцевості опускався нижче нуля, а шістдесяти-семирічна бабуся була у легкій одежині.

Проте на цю пані у Бога певно ще є свої плани.

Жінку вчасно знайшли.

Як почувається нині і які випробування їй довелося пережити?

Історія про те, що ніколи не треба втрачати надії.

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ICTV / Надзвичайні новини / Безслідно зникла, випасаючи у полі корів – неймовірний порятунок жінки на Житомирщині / 29.10.2021 20:14
29.10.2021 20:14

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