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Video: Безкарна мама наркоманів – у Вишневому знову штурмували квартиру наркобаронеси

Невловима для закону і небезпечна для суспільства. У Вишневому, що під Києвом, завелася справжня наркобаронеса - такий собі Пабло Ескобар у спідниці. Кілограми наркотиків, ріки готівки, десятки клієнтів щодня - роками 45-річна жінка збувала дурман не лише в рідному місті, а й по всій Київщині. Аби її зловити, правоохоронці організовували контрольні закупки, облави та спецоперації.[read_more_news] Одна з них навіть прогриміла на всю країну. Здавалося б, тепер усе - злочинниці світить тюрма. Та де там. Минуло лише кілька місяців, а пані знову в строю і постачає наркозалежним товар. Як їй це вдалося? Ви будете дуже здивовані.

Безкарна мама наркоманів – у Вишневому знову штурмували квартиру наркобаронеси
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Невловима для закону і небезпечна для суспільства.

У Вишневому, що під Києвом, завелася справжня наркобаронеса – такий собі Пабло Ескобар у спідниці.

Кілограми наркотиків, ріки готівки, десятки клієнтів щодня – роками 45-річна жінка збувала дурман не лише в рідному місті, а й по всій Київщині.

Аби її зловити, правоохоронці організовували контрольні закупки, облави та спецоперації. Також по темі: Колишня вчителька на схилі літ переросла в наркобаронесу

Одна з них навіть прогриміла на всю країну.

Здавалося б, тепер усе – злочинниці світить тюрма.

Та де там.

Минуло лише кілька місяців, а пані знову в строю і постачає наркозалежним товар.

Як їй це вдалося? Ви будете дуже здивовані.

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ICTV / Надзвичайні новини / Безкарна мама наркоманів – у Вишневому знову штурмували квартиру наркобаронеси / 14.09.2021 20:19
14.09.2021 20:19

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