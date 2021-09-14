Безкарна мама наркоманів – у Вишневому знову штурмували квартиру наркобаронеси

Невловима для закону і небезпечна для суспільства.

У Вишневому, що під Києвом, завелася справжня наркобаронеса – такий собі Пабло Ескобар у спідниці.

Кілограми наркотиків, ріки готівки, десятки клієнтів щодня – роками 45-річна жінка збувала дурман не лише в рідному місті, а й по всій Київщині.

Аби її зловити, правоохоронці організовували контрольні закупки, облави та спецоперації. Також по темі: Колишня вчителька на схилі літ переросла в наркобаронесу

Одна з них навіть прогриміла на всю країну.

Здавалося б, тепер усе – злочинниці світить тюрма.

Та де там.

Минуло лише кілька місяців, а пані знову в строю і постачає наркозалежним товар.

Як їй це вдалося? Ви будете дуже здивовані.