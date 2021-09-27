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Video: Бершадь на вухах! Подробиці гучного пограбування ювелірного магазину

На Вінниччині озброєні пістолетами злочинці серед білого дня ввірвалися до ювелірного магазину. Ударом в голову ліквідували продавчиню і прикували її, аби не заважала. А потім у клітчастій сумці винесли золотих прикрас на десятки мільйонів гривень. Здобич - понад 2 кг

Бершадь на вухах! Подробиці гучного пограбування ювелірного магазину
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На Вінниччині озброєні пістолетами злочинці серед білого дня ввірвалися до ювелірного магазину.

Ударом в голову ліквідували продавчиню і прикували її, аби не заважала.

А потім у клітчастій сумці винесли золотих прикрас на десятки мільйонів гривень.

Здобич – понад 2 кг

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ICTV / Надзвичайні новини / Бершадь на вухах! Подробиці гучного пограбування ювелірного магазину / 27.09.2021 19:53
27.09.2021 19:53

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