Video: Бершадь на вухах! Подробиці гучного пограбування ювелірного магазину

На Вінниччині озброєні пістолетами злочинці серед білого дня ввірвалися до ювелірного магазину. Ударом в голову ліквідували продавчиню і прикували її, аби не заважала. А потім у клітчастій сумці винесли золотих прикрас на десятки мільйонів гривень. Здобич - понад 2 кг