Батьки заморили 16-річного сина голодом до ваги у 30 кг – все заради духовного лікування

Мало не заморили голодом.

В Одесі батьки так лікували свого 16-річного сина, що він потрапив в лікарню з вагою 30 кілограмів! Також по темі: Голодний на людську кров диявол відкусив вухо жертві та добив унітазом

Своє, так би мовити, лікування вони розпочали ще у 2010 році.

Від чого хотіли зцілити дитину та чим тепер це може загрожувати здоров’ю підлітка.

Ніколи не повторюйте такі експерименти