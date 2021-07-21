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Video: Батьки заморили 16-річного сина голодом до ваги у 30 кг – все заради духовного лікування

Мало не заморили голодом. В Одесі батьки так лікували свого 16-річного сина, що він потрапив в лікарню з вагою 30 кілограмів! [read_more_news] Своє, так би мовити, лікування вони розпочали ще у 2010 році. Від чого хотіли зцілити дитину та чим тепер це може загрожувати здоров'ю підлітка. Ніколи не повторюйте такі експерименти

Батьки заморили 16-річного сина голодом до ваги у 30 кг – все заради духовного лікування
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Мало не заморили голодом.

В Одесі батьки так лікували свого 16-річного сина, що він потрапив в лікарню з вагою 30 кілограмів! Також по темі: Голодний на людську кров диявол відкусив вухо жертві та добив унітазом

Своє, так би мовити, лікування вони розпочали ще у 2010 році.

Від чого хотіли зцілити дитину та чим тепер це може загрожувати здоров’ю підлітка.

Ніколи не повторюйте такі експерименти

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ICTV / Надзвичайні новини / Батьки заморили 16-річного сина голодом до ваги у 30 кг – все заради духовного лікування / 21.07.2021 19:49
21.07.2021 19:49

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