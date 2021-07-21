Video: Батьки заморили 16-річного сина голодом до ваги у 30 кг – все заради духовного лікування
Мало не заморили голодом.
В Одесі батьки так лікували свого 16-річного сина, що він потрапив в лікарню з вагою 30 кілограмів! [read_more_news]
Своє, так би мовити, лікування вони розпочали ще у 2010 році.
Від чого хотіли зцілити дитину та чим тепер це може загрожувати здоров'ю підлітка.
Ніколи не повторюйте такі експерименти
Батьки заморили 16-річного сина голодом до ваги у 30 кг – все заради духовного лікування