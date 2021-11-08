Батько та дві донечки загинули дорогою на сороковини дідуся – родинна ДТП на Миколаївщині

Непоправний ланцюг трагедій спіткав багатодітну сім’ю на Миколаївщині.

У страшну аварію потрапила ціла родина із п’ятьма дітьми.

Загинув батько і двоє маленьких дочок – трьох і п’яти років.

Ще троє дітей і їхня вагітна мати – у лікарні.

Жінка не тямить себе від болю, адже місяць тому вона поховала батька і сім’я саме їхала на його поминки. Також по темі: 15-річний хлопець взяв батьківське авто і відправив друзів на той світ - жахаюча ДТП на Херсонщині

Аж раптом – різке світло фар і в їхні Жигулі щосили врізається Шевроле.

ВАЗ перекидається кілька разів і летить у кювет.

Ті, кому вдалося вижити у кривавій м’ясорубці, дійсно народились у сорочці.

Чому так сталося і хто ж відповість за смерть трьох людей?

Невже скажений водій, що приніс лихо в цю сім’ю, був п’яний?

Драма, від якої крається серце.