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Video: Батько та дві донечки загинули дорогою на сороковини дідуся – родинна ДТП на Миколаївщині

Непоправний ланцюг трагедій спіткав багатодітну сім'ю на Миколаївщині. У страшну аварію потрапила ціла родина із п’ятьма дітьми. Загинув батько і двоє маленьких дочок - трьох і п’яти років. Ще троє дітей і їхня вагітна мати - у лікарні. Жінка не тямить себе від болю, адже місяць тому вона поховала батька і сім’я саме їхала на його поминки.[read_more_news] Аж раптом - різке світло фар і в їхні Жигулі щосили врізається Шевроле. ВАЗ перекидається кілька разів і летить у кювет. Ті, кому вдалося вижити у кривавій м’ясорубці, дійсно народились у сорочці. Чому так сталося і хто ж відповість за смерть трьох людей? Невже скажений водій, що приніс лихо в цю сім’ю, був п’яний? Драма, від якої крається серце.

Батько та дві донечки загинули дорогою на сороковини дідуся – родинна ДТП на Миколаївщині
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Непоправний ланцюг трагедій спіткав багатодітну сім’ю на Миколаївщині.

У страшну аварію потрапила ціла родина із п’ятьма дітьми.

Загинув батько і двоє маленьких дочок – трьох і п’яти років.

Ще троє дітей і їхня вагітна мати – у лікарні.

Жінка не тямить себе від болю, адже місяць тому вона поховала батька і сім’я саме їхала на його поминки. Також по темі: 15-річний хлопець взяв батьківське авто і відправив друзів на той світ - жахаюча ДТП на Херсонщині

Аж раптом – різке світло фар і в їхні Жигулі щосили врізається Шевроле.

ВАЗ перекидається кілька разів і летить у кювет.

Ті, кому вдалося вижити у кривавій м’ясорубці, дійсно народились у сорочці.

Чому так сталося і хто ж відповість за смерть трьох людей?

Невже скажений водій, що приніс лихо в цю сім’ю, був п’яний?

Драма, від якої крається серце.

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ICTV / Надзвичайні новини / Батько та дві донечки загинули дорогою на сороковини дідуся – родинна ДТП на Миколаївщині / 08.11.2021 19:57
08.11.2021 19:57

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