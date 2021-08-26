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Video: Батько двох дівчаток поплатився життям за свою негостинність – вбивство в Одесі

Цей гість був явно непроханий! Куди ж годиться, запросити, а в ночівлі відмовити? Подумав він і поплатився власним життям! В Одесі 39-річний чоловік зарізав знайомого шматком скла!  [read_more_news] Важко повірити: приятель здався йому не дуже гостинним. Покормити - покормив, а от вкласти спати відмовився. І взагалі попросив покинути оселю. А от іншого знайомого у себе в гостях залишив. За що тільки люди ладні убити - волосся дибки!

Батько двох дівчаток поплатився життям за свою негостинність – вбивство в Одесі
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Цей гість був явно непроханий!

Куди ж годиться, запросити, а в ночівлі відмовити?

Подумав він і поплатився власним життям!

В Одесі 39-річний чоловік зарізав знайомого шматком скла!   Також по темі: Зробив зауваження гостям - отримав смертельний удар черпаком у голову

Важко повірити: приятель здався йому не дуже гостинним.

Покормити – покормив, а от вкласти спати відмовився.

І взагалі попросив покинути оселю.

А от іншого знайомого у себе в гостях залишив.

За що тільки люди ладні убити – волосся дибки!

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ICTV / Надзвичайні новини / Батько двох дівчаток поплатився життям за свою негостинність – вбивство в Одесі / 26.08.2021 19:44
26.08.2021 19:44

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