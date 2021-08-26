Video: Батько двох дівчаток поплатився життям за свою негостинність – вбивство в Одесі

Цей гість був явно непроханий! Куди ж годиться, запросити, а в ночівлі відмовити? Подумав він і поплатився власним життям! В Одесі 39-річний чоловік зарізав знайомого шматком скла! [read_more_news] Важко повірити: приятель здався йому не дуже гостинним. Покормити - покормив, а от вкласти спати відмовився. І взагалі попросив покинути оселю. А от іншого знайомого у себе в гостях залишив. За що тільки люди ладні убити - волосся дибки!