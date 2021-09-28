Бандити в погонах! Ватажок банди липових правоохоронців поставив на потік цілу схему

Добре, коли ось такий поліцейський – справжній!

А от у Києві діяла ціла банда липових правоохоронців!

Вони погрожували жертвам тюрмою та вимагали викуп – за мовчання!

28-річний ватажок поставив на потік цілу схему! Також по темі: Банда катувала жінку праскою посеред ночі - напад у стилі 90-х у Харкові

Його поплічники влаштовувалися працювати таксистами-кур’єрами, аби нишпорити по чужих посилках!

Але вони не крали дріб’язок, а шукали наркотики!

Аби потім шантажувати відправника!

А якщо – не знаходили, тоді підкладали свої!

І вже розігрували виставу перед шокованими адресатами та вибивали гроші з них.

Так що погляньте уважно і будьте обережні, коли щось пересилаєте.