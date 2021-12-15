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Video: Бандит буремних 90-х влаштував стрілянину на ринку у Харкові

Не треба сваритися з клієнтами, бо можна і кулю спіймати. Моторошний день сьогодні видався у Харкові. Там просто на Центральному ринку в багатолюдному натовпі чоловік спочатку поліз у бійку з продавцями будівельних матеріалів, а потім почав стріляти з пістолета просто по опонентах. Аж поки його не скрутили приголомшені очевидці та викликали копів. Поранення отримали двоє чоловіків. 63-річного постраждалого з травмами обличчя медики ушпиталили до лікарні.[read_more_news] А от його 57-річному товаришу неабияк пощастило. Одна з куль влучила у нагрудну кишеню, де лежав мобільний, і залишилася в телефоні. А інша травмувала гомілку. Від госпіталізації чоловік відмовився, йому надали допомогу на місці. Агресора зі зброєю затримали. Як виявилося, чоловік ще той фрукт. І кримінальний шлейф тягнеться за ним ще з буремних 90-х. Ви буду приголомшені, коли дізнаєтеся причину цього конфлікту!

Бандит буремних 90-х влаштував стрілянину на ринку у Харкові
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Не треба сваритися з клієнтами, бо можна і кулю спіймати.

Моторошний день сьогодні видався у Харкові.

Там просто на Центральному ринку в багатолюдному натовпі чоловік спочатку поліз у бійку з продавцями будівельних матеріалів, а потім почав стріляти з пістолета просто по опонентах.

Аж поки його не скрутили приголомшені очевидці та викликали копів.

Поранення отримали двоє чоловіків.

63-річного постраждалого з травмами обличчя медики ушпиталили до лікарні. Також по темі: У Кривому Розі компанія чоловіків кавказької національності влаштувала різанину та стрілянину

А от його 57-річному товаришу неабияк пощастило.

Одна з куль влучила у нагрудну кишеню, де лежав мобільний, і залишилася в телефоні.

А інша травмувала гомілку.

Від госпіталізації чоловік відмовився, йому надали допомогу на місці.

Агресора зі зброєю затримали.

Як виявилося, чоловік ще той фрукт.

І кримінальний шлейф тягнеться за ним ще з буремних 90-х.

Ви буду приголомшені, коли дізнаєтеся причину цього конфлікту!

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ICTV / Надзвичайні новини / Бандит буремних 90-х влаштував стрілянину на ринку у Харкові / 15.12.2021 19:45
15.12.2021 19:45

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