Бандит буремних 90-х влаштував стрілянину на ринку у Харкові

Не треба сваритися з клієнтами, бо можна і кулю спіймати.

Моторошний день сьогодні видався у Харкові.

Там просто на Центральному ринку в багатолюдному натовпі чоловік спочатку поліз у бійку з продавцями будівельних матеріалів, а потім почав стріляти з пістолета просто по опонентах.

Аж поки його не скрутили приголомшені очевидці та викликали копів.

Поранення отримали двоє чоловіків.

63-річного постраждалого з травмами обличчя медики ушпиталили до лікарні. Також по темі: У Кривому Розі компанія чоловіків кавказької національності влаштувала різанину та стрілянину

А от його 57-річному товаришу неабияк пощастило.

Одна з куль влучила у нагрудну кишеню, де лежав мобільний, і залишилася в телефоні.

А інша травмувала гомілку.

Від госпіталізації чоловік відмовився, йому надали допомогу на місці.

Агресора зі зброєю затримали.

Як виявилося, чоловік ще той фрукт.

І кримінальний шлейф тягнеться за ним ще з буремних 90-х.

Ви буду приголомшені, коли дізнаєтеся причину цього конфлікту!