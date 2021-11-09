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Video: Банда ведмежатників розважалась на Вінниччині – скільки бандити випотрошили сейфів?

На Вінниччині оперативники вистежили зловмисників, які ціле літо полювали на «ведмедів» - ні, не тварин, а на сейфи. Саме так у кримінальних колах називають металеві ящики з секретами для зберігання грошей та цінностей, а їхніх зломників - ведмежатниками. Двоє вінничан обрали собі за об‘єкти злочину бази відпочинку.  [read_more_news] Спочатку розважалися там, а потім, вивчивши усю обстановку, викрадали сейфи з грошима. Розжитися вдалося аж на 230 тисяч гривень. Як правоохоронцям вдалося вийти на слід зловмисників і яку схованку вони вигадали для вже випотрошених ними сейфів? Тетяна Островщук розповість.

Банда ведмежатників розважалась на Вінниччині – скільки бандити випотрошили сейфів?
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На Вінниччині оперативники вистежили зловмисників, які ціле літо полювали на «ведмедів» – ні, не тварин, а на сейфи.

Саме так у кримінальних колах називають металеві ящики з секретами для зберігання грошей та цінностей, а їхніх зломників – ведмежатниками.

Двоє вінничан обрали собі за об‘єкти злочину бази відпочинку.  Також по темі: На Київщині катували фермера через сейф із грошима

Спочатку розважалися там, а потім, вивчивши усю обстановку, викрадали сейфи з грошима.

Розжитися вдалося аж на 230 тисяч гривень.

Як правоохоронцям вдалося вийти на слід зловмисників і яку схованку вони вигадали для вже випотрошених ними сейфів?

Тетяна Островщук розповість.

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ICTV / Надзвичайні новини / Банда ведмежатників розважалась на Вінниччині – скільки бандити випотрошили сейфів? / 09.11.2021 20:26
09.11.2021 20:26

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