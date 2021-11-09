Банда ведмежатників розважалась на Вінниччині – скільки бандити випотрошили сейфів?

На Вінниччині оперативники вистежили зловмисників, які ціле літо полювали на «ведмедів» – ні, не тварин, а на сейфи.

Саме так у кримінальних колах називають металеві ящики з секретами для зберігання грошей та цінностей, а їхніх зломників – ведмежатниками.

Двоє вінничан обрали собі за об‘єкти злочину бази відпочинку. Також по темі: На Київщині катували фермера через сейф із грошима

Спочатку розважалися там, а потім, вивчивши усю обстановку, викрадали сейфи з грошима.

Розжитися вдалося аж на 230 тисяч гривень.

Як правоохоронцям вдалося вийти на слід зловмисників і яку схованку вони вигадали для вже випотрошених ними сейфів?

Тетяна Островщук розповість.