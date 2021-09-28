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Video: Банда рекетирів запустила машину часу і повернула на Одещину суворі 90-ті

У невеличкому містечку Южному на Одещині, наче запустили машину часу і повернули суворі дев’яності. Банда рекетирів тримає у страху всіх добропорядних мешканців. Кого піймали на гачок, тому дуже важко з нього злізти. Людей лише за один косий погляд можуть змусити платити баснословні гроші.[read_more_news] Аби у сплаті не відмовляли, чоловіків б’ють, вивозять за місто, змушують копати ями. Просто волосся дибки від всіх історій, які зібрали наші журналісти. Вистачило б на цілий сценарій про гангстерське Чикаго в сучасних українських реаліях.

Банда рекетирів запустила машину часу і повернула на Одещину суворі 90-ті
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У невеличкому містечку Южному на Одещині, наче запустили машину часу і повернули суворі дев’яності.

Банда рекетирів тримає у страху всіх добропорядних мешканців.

Кого піймали на гачок, тому дуже важко з нього злізти.

Людей лише за один косий погляд можуть змусити платити баснословні гроші. Також по темі: Нацкорпус повернув у Суми дикий рекет з 90-х? Люди просять захисту

Аби у сплаті не відмовляли, чоловіків б’ють, вивозять за місто, змушують копати ями.

Просто волосся дибки від всіх історій, які зібрали наші журналісти.

Вистачило б на цілий сценарій про гангстерське Чикаго в сучасних українських реаліях.

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ICTV / Надзвичайні новини / Банда рекетирів запустила машину часу і повернула на Одещину суворі 90-ті / 28.09.2021 19:58
28.09.2021 19:58

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