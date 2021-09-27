Банда посеред ночі напала на подружжя у Княжичах – чоловіка катували на очах у зв’язаної дружини

Зв’язали дружину, а чоловіка катували поки не зізнався, де заховані гроші, гаманця навіть не торкнулися.

Нечувана наруга над пенсіонерами на Київщині.

Бандити увірвалися до будинку літнього подружжя та три години вибивали зізнання – де кошти.

Великий куш таки зірвали, але хотіли ще більше та потім швидко втекли. Також по темі: На подружжя посеред ночі напали бандити - розбій на Закарпатті

Спрацювали настільки професійно, що у поліції обмаль доказів, не можуть допомогти й сусіди.

Покидьки добре знали про гроші, тому копи не виключають причетності до нападу навіть знайомих родини.

Скільки ж винесли – подивіться і пильнуйте своє майно.