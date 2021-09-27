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Video: Банда посеред ночі напала на подружжя у Княжичах – чоловіка катували на очах у зв’язаної дружини

Зв’язали дружину, а чоловіка катували поки не зізнався, де заховані гроші, гаманця навіть не торкнулися. Нечувана наруга над пенсіонерами на Київщині. Бандити увірвалися до будинку літнього подружжя та три години вибивали зізнання – де кошти. Великий куш таки зірвали, але хотіли ще більше та потім швидко втекли.[read_more_news] Спрацювали настільки професійно, що у поліції обмаль доказів, не можуть допомогти й сусіди. Покидьки добре знали про гроші, тому копи не виключають причетності до нападу навіть знайомих родини. Скільки ж винесли - подивіться і пильнуйте своє майно.

Банда посеред ночі напала на подружжя у Княжичах – чоловіка катували на очах у зв’язаної дружини
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Зв’язали дружину, а чоловіка катували поки не зізнався, де заховані гроші, гаманця навіть не торкнулися.

Нечувана наруга над пенсіонерами на Київщині.

Бандити увірвалися до будинку літнього подружжя та три години вибивали зізнання – де кошти.

Великий куш таки зірвали, але хотіли ще більше та потім швидко втекли. Також по темі: На подружжя посеред ночі напали бандити - розбій на Закарпатті

Спрацювали настільки професійно, що у поліції обмаль доказів, не можуть допомогти й сусіди.

Покидьки добре знали про гроші, тому копи не виключають причетності до нападу навіть знайомих родини.

Скільки ж винесли – подивіться і пильнуйте своє майно.

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ICTV / Надзвичайні новини / Банда посеред ночі напала на подружжя у Княжичах – чоловіка катували на очах у зв’язаної дружини / 27.09.2021 19:50
27.09.2021 19:50

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