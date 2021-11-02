Video: Банда гастролерів-крадіїв промишляла Україною та обкрадала найбеззахисніших

У Миколаєві затримали групу гастролерів-крадіїв, які промишляли Україною, задурювали голови довірливим громадянам та вичищали їхні гаманці та заощадження. У банді діяли четверо жінок та чоловік. Негідники встигли засвітитися щонайменше в п‘ятьох областях, і не гребували обкрадати навіть найбеззахисніших - пенсіонерів. Чи вдалося викрити злочинців? Які збитки бандити нанесли неуважним жертвам?