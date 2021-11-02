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Video: Банда гастролерів-крадіїв промишляла Україною та обкрадала найбеззахисніших

У Миколаєві затримали групу гастролерів-крадіїв, які промишляли Україною, задурювали голови довірливим громадянам та вичищали їхні гаманці та заощадження. У банді діяли четверо жінок та чоловік. Негідники встигли засвітитися щонайменше в п‘ятьох областях, і не гребували обкрадати навіть найбеззахисніших - пенсіонерів. Чи вдалося викрити злочинців? Які збитки бандити нанесли неуважним жертвам?

Банда гастролерів-крадіїв промишляла Україною та обкрадала найбеззахисніших
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У Миколаєві затримали групу гастролерів-крадіїв, які промишляли Україною, задурювали голови довірливим громадянам та вичищали їхні гаманці та заощадження.

У банді діяли четверо жінок та чоловік.

Негідники встигли засвітитися щонайменше в п‘ятьох областях, і не гребували обкрадати навіть найбеззахисніших – пенсіонерів.

Чи вдалося викрити злочинців?

Які збитки бандити нанесли неуважним жертвам?

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ICTV / Надзвичайні новини / Банда гастролерів-крадіїв промишляла Україною та обкрадала найбеззахисніших / 02.11.2021 20:18
02.11.2021 20:18

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