Банда дівчат понад годину жорстоко била трьох восьмикласниць – їх долю вирішує суд у Запоріжжі

Продовження гучної справи із Запоріжжя.

Де банда дівчат понад годину жорстоко били трьох восьмикласниць.

Під підозрою поки що четверо дівчат. Також по темі: Учениці з маніакальною насолодою влаштували бої без правил на стадіоні у Запоріжжі

Їм всього п’ятнадцять та шістнадцять років.

Сьогодні Шевченківський суд вирішував – де вони будуть чекати на розгляд своєї справи – вдома чи у СІЗО.