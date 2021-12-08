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Video: Банда дівчат понад годину жорстоко била трьох восьмикласниць – їх долю вирішує суд у Запоріжжі

Продовження гучної справи із Запоріжжя. Де банда дівчат понад годину жорстоко били трьох восьмикласниць. Під підозрою поки що четверо дівчат. [read_more_news] Їм всього п’ятнадцять та шістнадцять років. Сьогодні Шевченківський суд вирішував – де вони будуть чекати на розгляд своєї справи – вдома чи у СІЗО.

Банда дівчат понад годину жорстоко била трьох восьмикласниць – їх долю вирішує суд у Запоріжжі
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Продовження гучної справи із Запоріжжя.

Де банда дівчат понад годину жорстоко били трьох восьмикласниць.

Під підозрою поки що четверо дівчат. Також по темі: Учениці з маніакальною насолодою влаштували бої без правил на стадіоні у Запоріжжі

Їм всього п’ятнадцять та шістнадцять років.

Сьогодні Шевченківський суд вирішував – де вони будуть чекати на розгляд своєї справи – вдома чи у СІЗО.

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ICTV / Надзвичайні новини / Банда дівчат понад годину жорстоко била трьох восьмикласниць – їх долю вирішує суд у Запоріжжі / 08.12.2021 20:15
08.12.2021 20:15

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