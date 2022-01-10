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Video: Багатодітна родина втратила семирічного сина у нищівній пожежі на Вінниччині

На Вінниччині у пожежі загинув семирічний хлопчик. Коли серед ночі у сільському будинку зайнялося, всередині перебувала ціла багатодітна родина – двоє батьків та п‘ятеро дітей. Помітивши пожежу, найстарша з нащадків усіх підняла як по тривозі. Батьки та старші діти миттю повиводили молодших з палаючої хати, а от семирічного Андрія ніяк не могла розшукати серед диму та вогню. У цих пошуках матір хлопчика отримала опіки, проте до останнього не здавалась і вірила, що дитина якимось чином вижила у цьому пеклі. Проте марно – Андрійко загинув.[read_more_news] Чому ж не вдалося врятувати дитину і що тепер з багатодітною родиною, яка серед зими опинилася без даху над головою? Історія про страшну трагедію і про те, як горе здатне об‘єднувати людей.

Багатодітна родина втратила семирічного сина у нищівній пожежі на Вінниччині
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На Вінниччині у пожежі загинув семирічний хлопчик.

Коли серед ночі у сільському будинку зайнялося, всередині перебувала ціла багатодітна родина – двоє батьків та п‘ятеро дітей.

Помітивши пожежу, найстарша з нащадків усіх підняла як по тривозі.

Батьки та старші діти миттю повиводили молодших з палаючої хати, а от семирічного Андрія ніяк не могла розшукати серед диму та вогню.

У цих пошуках матір хлопчика отримала опіки, проте до останнього не здавалась і вірила, що дитина якимось чином вижила у цьому пеклі.

Проте марно – Андрійко загинув. Також по темі: У пожежі на Полтавщині згоріла маленька дівчинка - рокова необачність батьків

Чому ж не вдалося врятувати дитину і що тепер з багатодітною родиною, яка серед зими опинилася без даху над головою?

Історія про страшну трагедію і про те, як горе здатне об‘єднувати людей.

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ICTV / Надзвичайні новини / Багатодітна родина втратила семирічного сина у нищівній пожежі на Вінниччині / 10.01.2022 20:14
10.01.2022 20:14

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