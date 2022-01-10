Багатодітна родина втратила семирічного сина у нищівній пожежі на Вінниччині

На Вінниччині у пожежі загинув семирічний хлопчик.

Коли серед ночі у сільському будинку зайнялося, всередині перебувала ціла багатодітна родина – двоє батьків та п‘ятеро дітей.

Помітивши пожежу, найстарша з нащадків усіх підняла як по тривозі.

Батьки та старші діти миттю повиводили молодших з палаючої хати, а от семирічного Андрія ніяк не могла розшукати серед диму та вогню.

У цих пошуках матір хлопчика отримала опіки, проте до останнього не здавалась і вірила, що дитина якимось чином вижила у цьому пеклі.

Проте марно – Андрійко загинув. Також по темі: У пожежі на Полтавщині згоріла маленька дівчинка - рокова необачність батьків

Чому ж не вдалося врятувати дитину і що тепер з багатодітною родиною, яка серед зими опинилася без даху над головою?

Історія про страшну трагедію і про те, як горе здатне об‘єднувати людей.