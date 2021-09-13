Video: Арабський «бум» в Карпатах. Жителі Близького сходу заполонили українські курорти

Арабський «бум» в Карпатах. Жителі Близького сходу заполонили українські курорти та туристичні міста. Жінок у хіджабах та натовпи чоловіків запросто нині можна зустріти на гірськолижних курортах. Як на схилах карпатських гір зіткнулись арабська культура і гуцульський норов. І що з того вийшло? - бачила наша Світлана Маланюк.