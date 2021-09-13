Арабський «бум» в Карпатах. Жителі Близького сходу заполонили українські курорти

В Карпатах замерзли на смерть двоє туристів
На Львівщині турист замерз на смерть в горах через свою легковажність
В старій частині Львова в орендованій квартирі вчаділа закохана пара
У Рівному півсотні родин стали жертвами туристичної афери
Шокуючі одкровення українців, що потрапили в туристичний полон у Тунісі
Суворий туризм для шокованих європейців: пара з Польщі ледве пережила відпочинок в Карпатах
Туристичне прокляття: як українців у Європі можуть кинути за ґрати?
В Єгипті на туристку накинулася акула