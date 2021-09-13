seach
ICTV - Разом краще

Video: Арабський «бум» в Карпатах. Жителі Близького сходу заполонили українські курорти

Арабський «бум» в Карпатах. Жителі Близького сходу заполонили українські курорти та туристичні міста. Жінок у хіджабах та натовпи чоловіків запросто нині можна зустріти на гірськолижних курортах. Як на схилах карпатських гір зіткнулись арабська культура і гуцульський норов. І що з того вийшло? - бачила наша Світлана Маланюк.

Арабський «бум» в Карпатах. Жителі Близького сходу заполонили українські курорти
0 Коментувати

Арабський «бум» в Карпатах.

Жителі Близького сходу заполонили українські курорти та туристичні міста.

Жінок у хіджабах та натовпи чоловіків запросто нині можна зустріти на гірськолижних курортах.

Як на схилах карпатських гір зіткнулись арабська культура і гуцульський норов.

І що з того вийшло? – бачила наша Світлана Маланюк.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

ICTV / Надзвичайні новини / Арабський «бум» в Карпатах. Жителі Близького сходу заполонили українські курорти / 13.09.2021 20:14
13.09.2021 20:14

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

    Поки що немає матеріалів ...

Ми рекомендуємо

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь