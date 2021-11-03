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Video: Антивакцинаторський Майдан? Противники щеплення вийшли на акцію протесту у Києві

Понад 23 тисячі нових хворих на коронавірус в Україні. З них майже півтори тисячі це діти. Лише за минулу добу лікарням довелося прийняти майже шість тисяч важких хворих. Летальних випадків понад сім сотень.[read_more_news] Ця моторошна статистика, від якої аж колотить. Але не всім ці цифри видаються страшними. У столиці сьогодні зібралися антивакцинатори, з'їхалися до Верховної Ради зі всієї України. Плювати вони хотіли на соціальну дистанції, маски і тим більше на щеплення від ковіду. Безстрашні люди гуртувалися, цілувалися, обіймалися й вимагати скасувати карантин, бо то незаконно обмежувати їхні права й щось там забороняти.

Антивакцинаторський Майдан? Противники щеплення вийшли на акцію протесту у Києві
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Понад 23 тисячі нових хворих на коронавірус в Україні.

З них майже півтори тисячі це діти.

Лише за минулу добу лікарням довелося прийняти майже шість тисяч важких хворих.

Летальних випадків понад сім сотень. Також по темі: Україну охоплює нова хвиля коронавірусу - невтішні прогнози

Ця моторошна статистика, від якої аж колотить.

Але не всім ці цифри видаються страшними.

У столиці сьогодні зібралися антивакцинатори, з’їхалися до Верховної Ради зі всієї України.

Плювати вони хотіли на соціальну дистанції, маски і тим більше на щеплення від ковіду.

Безстрашні люди гуртувалися, цілувалися, обіймалися й вимагати скасувати карантин, бо то незаконно обмежувати їхні права й щось там забороняти.

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ICTV / Надзвичайні новини / Антивакцинаторський Майдан? Противники щеплення вийшли на акцію протесту у Києві / 03.11.2021 19:42
03.11.2021 19:42

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