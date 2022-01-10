Античні письменники варять ширку? ТОП новин про наркоторгівлю в Україні

Теплиці для конопель, марихуана – як родинний бізнес, мажор-драгдилер і античні письменники, які варять ширку!

Чого тільки не надивишся, коли копи починають ловити наркоторгівців!

Безбожно і бездумно ті продають усе, що обіцяє смертельний кайф.

Чим закінчується такий бізнес? Дивіться і не повторюйте.