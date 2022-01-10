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Video: Античні письменники варять ширку? ТОП новин про наркоторгівлю в Україні

Теплиці для конопель, марихуана - як родинний бізнес, мажор-драгдилер і античні письменники, які варять  ширку! Чого тільки не надивишся, коли копи починають ловити наркоторгівців! Безбожно і бездумно ті продають усе, що обіцяє смертельний кайф. Чим закінчується такий бізнес? Дивіться і не повторюйте.

Античні письменники варять ширку? ТОП новин про наркоторгівлю в Україні
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Теплиці для конопель, марихуана – як родинний бізнес, мажор-драгдилер і античні письменники, які варять  ширку!

Чого тільки не надивишся, коли копи починають ловити наркоторгівців!

Безбожно і бездумно ті продають усе, що обіцяє смертельний кайф.

Чим закінчується такий бізнес? Дивіться і не повторюйте.

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ICTV / Надзвичайні новини / Античні письменники варять ширку? ТОП новин про наркоторгівлю в Україні / 10.01.2022 19:44
10.01.2022 19:44

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