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Video: Активісти виявилися не блогерами, а бандитами, що ставили підприємців на лічильник, наче у 90-ті

У Запорізькій області зовсім стерлася грань між справжніми активістами, які борються за справедливість, та скандалістами - що просто здіймають крик, аби використати ситуацію і ще й нажитися! Правоохоронці викрили цілу банду, за якою стежили вже довгий час.[read_more_news] Ціла група чоловіків вдавала з себе борців за правду. А от реально вони виявилися нахабними рекетирами, що вимагають гроші з підприємців. Подивіться уважно - щоб відрізняти в майбутньому, де правда, а де - ні.

Активісти виявилися не блогерами, а бандитами, що ставили підприємців на лічильник, наче у 90-ті
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У Запорізькій області зовсім стерлася грань між справжніми активістами, які борються за справедливість, та скандалістами – що просто здіймають крик, аби використати ситуацію і ще й нажитися!

Правоохоронці викрили цілу банду, за якою стежили вже довгий час. Також по темі: Свавілля у Маріуполі - відомий бізнесмен підставляє активіста

Ціла група чоловіків вдавала з себе борців за правду.

А от реально вони виявилися нахабними рекетирами, що вимагають гроші з підприємців.

Подивіться уважно – щоб відрізняти в майбутньому, де правда, а де – ні.

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ICTV / Надзвичайні новини / Активісти виявилися не блогерами, а бандитами, що ставили підприємців на лічильник, наче у 90-ті / 02.12.2021 19:14
02.12.2021 19:14

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