Активісти виявилися не блогерами, а бандитами, що ставили підприємців на лічильник, наче у 90-ті

У Запорізькій області зовсім стерлася грань між справжніми активістами, які борються за справедливість, та скандалістами – що просто здіймають крик, аби використати ситуацію і ще й нажитися!

Правоохоронці викрили цілу банду, за якою стежили вже довгий час. Також по темі: Свавілля у Маріуполі - відомий бізнесмен підставляє активіста

Ціла група чоловіків вдавала з себе борців за правду.

А от реально вони виявилися нахабними рекетирами, що вимагають гроші з підприємців.

Подивіться уважно – щоб відрізняти в майбутньому, де правда, а де – ні.