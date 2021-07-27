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Video: Агробандити завершили свою кримінальну кар’єру, попавшись до рук копів на Черкащині

Жорстокий нічний напад на Черкащині. До зубів озброєні бандити жорстоко познущалися з охоронців сільськогосподарського підприємства та винесли товару на майже півтора мільйона гривень. Після скоєного, нелюдам вдавалося ретельно переховуватися від правоохоронців, аж поки копи не постукали їм в двері. Ким же виявилися злодії?

Агробандити завершили свою кримінальну кар’єру, попавшись до рук копів на Черкащині
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Жорстокий нічний напад на Черкащині.

До зубів озброєні бандити жорстоко познущалися з охоронців сільськогосподарського підприємства та винесли товару на майже півтора мільйона гривень.

Після скоєного, нелюдам вдавалося ретельно переховуватися від правоохоронців, аж поки копи не постукали їм в двері.

Ким же виявилися злодії?

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ICTV / Надзвичайні новини / Агробандити завершили свою кримінальну кар’єру, попавшись до рук копів на Черкащині / 27.07.2021 19:48
27.07.2021 19:48

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