Video: Агробандити завершили свою кримінальну кар’єру, попавшись до рук копів на Черкащині Жорстокий нічний напад на Черкащині. До зубів озброєні бандити жорстоко познущалися з охоронців сільськогосподарського підприємства та винесли товару на майже півтора мільйона гривень. Після скоєного, нелюдам вдавалося ретельно переховуватися від правоохоронців, аж поки копи не постукали їм в двері. Ким же виявилися злодії?

Агробандити завершили свою кримінальну кар’єру, попавшись до рук копів на Черкащині 0 Жорстокий нічний напад на Черкащині. До зубів озброєні бандити жорстоко познущалися з охоронців сільськогосподарського підприємства та винесли товару на майже півтора мільйона гривень. Після скоєного, нелюдам вдавалося ретельно переховуватися від правоохоронців, аж поки копи не постукали їм в двері. Ким же виявилися злодії? Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter. ICTV / Надзвичайні новини / Агробандити завершили свою кримінальну кар’єру, попавшись до рук копів на Черкащині