Агресивний парубок з багатою фантазією напав на медика у Рівному

У Рівному просто в лікарні агресивний неадекват напав на медика-травматолога, який мав допомогти йому з пораненням передпліччя.

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Коли ж лікар хотів його опитати і надати допомогу, хлопець наче оскаженів та на очах медперсоналу з газового балончика заприскав травматологу обличчя.

А далі дістав посвідчення та став кричати, що він працівник СБУ і йому все дозволено.

Чи справді неадекват має відношення до спецслужби і що йому загрожує за зухвалий напад на медика?

Розбирався Павло Шамшин.