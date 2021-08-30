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Video: Агресивний парубок з багатою фантазією напав на медика у Рівному

У Рівному просто в лікарні агресивний неадекват напав на медика-травматолога, який мав допомогти йому з пораненням передпліччя. Стікаючого кров’ю молодика привезла швидка. [read_more_news] Коли ж лікар хотів його опитати і надати допомогу, хлопець наче оскаженів та на очах медперсоналу з газового балончика заприскав травматологу обличчя. А далі дістав посвідчення та став кричати, що він працівник СБУ і йому все дозволено. Чи справді неадекват має відношення до спецслужби і що йому загрожує за зухвалий напад на медика? Розбирався Павло Шамшин.

Агресивний парубок з багатою фантазією напав на медика у Рівному
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У Рівному просто в лікарні агресивний неадекват напав на медика-травматолога, який мав допомогти йому з пораненням передпліччя.

Стікаючого кров’ю молодика привезла швидка. Також по темі: Вся правда про епічну битву НАБУ і СБУ за Чауса! Кому дістанеться голова судді-втікача

Коли ж лікар хотів його опитати і надати допомогу, хлопець наче оскаженів та на очах медперсоналу з газового балончика заприскав травматологу обличчя.

А далі дістав посвідчення та став кричати, що він працівник СБУ і йому все дозволено.

Чи справді неадекват має відношення до спецслужби і що йому загрожує за зухвалий напад на медика?

Розбирався Павло Шамшин.

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ICTV / Надзвичайні новини / Агресивний парубок з багатою фантазією напав на медика у Рівному / 30.08.2021 19:36
30.08.2021 19:36

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