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Video: Аферисти торгують міжнародними ксивами! Як стати співробітником ОБСЄ за гроші і скільки це коштує?

Зате в Києві виникли проблеми - не в кого-небудь - а в співробітників міжнародної організації ОБСЄ, що має мандат на спостереження за військовими конфліктами! Але тільки в тих  співробітників, в яких посвідчення виявилися липовими! Хто б міг подумати, що аферисти продають документи такої серйозної структури по півтори тисячі євро!  [read_more_news] І навіть не сумнівайтеся: охочих таке купити - вистачало. Хто організував це неподобство, від якого віє міжнародним скандалом? Розкаже Ігор Шумик.

Аферисти торгують міжнародними ксивами! Як стати співробітником ОБСЄ за гроші і скільки це коштує?
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Зате в Києві виникли проблеми – не в кого-небудь – а в співробітників міжнародної організації ОБСЄ, що має мандат на спостереження за військовими конфліктами!

Але тільки в тих  співробітників, в яких посвідчення виявилися липовими!

Хто б міг подумати, що аферисти продають документи такої серйозної структури по півтори тисячі євро!   Також по темі: Зять живцем спалив власну тещу - пекельна сімейна сварка на Миколаївщині

І навіть не сумнівайтеся: охочих таке купити – вистачало.

Хто організував це неподобство, від якого віє міжнародним скандалом?

Розкаже Ігор Шумик.

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ICTV / Надзвичайні новини / Аферисти торгують міжнародними ксивами! Як стати співробітником ОБСЄ за гроші і скільки це коштує? / 29.11.2021 19:28
29.11.2021 19:28

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