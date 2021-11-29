Аферисти торгують міжнародними ксивами! Як стати співробітником ОБСЄ за гроші і скільки це коштує?

Зате в Києві виникли проблеми – не в кого-небудь – а в співробітників міжнародної організації ОБСЄ, що має мандат на спостереження за військовими конфліктами!

Але тільки в тих співробітників, в яких посвідчення виявилися липовими!

Хто б міг подумати, що аферисти продають документи такої серйозної структури по півтори тисячі євро! Також по темі: Зять живцем спалив власну тещу - пекельна сімейна сварка на Миколаївщині

І навіть не сумнівайтеся: охочих таке купити – вистачало.

Хто організував це неподобство, від якого віє міжнародним скандалом?

Розкаже Ігор Шумик.