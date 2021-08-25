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Video: 65-річна жінка з Нової Одеси вразила своїм героїчним подвигом всю Україну

На Миколаївщині пенсіонерка самотужки витягла із вогню трьох дітей. Дивовижний порятунок стався у місті Нова Одеса, жінка побачила, що з сусідського будинку валить дим та не роздумуючи кинулася  всередину, бо знала – там троє маленьких дівчаток.[read_more_news] Ризикуючи власним життям одну за одною вона витягла з вогню усіх трьох. Де ж були батьки, чому залишили трьох малюків на самоті ті як на разі почуваються врятовані дівчатка – історія з гарним кінцем.

65-річна жінка з Нової Одеси вразила своїм героїчним подвигом всю Україну
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На Миколаївщині пенсіонерка самотужки витягла із вогню трьох дітей.

Дивовижний порятунок стався у місті Нова Одеса, жінка побачила, що з сусідського будинку валить дим та не роздумуючи кинулася  всередину, бо знала – там троє маленьких дівчаток. Також по темі: 12-річна дівчинка із Закарпаття вразила своєю хоробрістю всю Україну

Ризикуючи власним життям одну за одною вона витягла з вогню усіх трьох.

Де ж були батьки, чому залишили трьох малюків на самоті ті як на разі почуваються врятовані дівчатка – історія з гарним кінцем.

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ICTV / Надзвичайні новини / 65-річна жінка з Нової Одеси вразила своїм героїчним подвигом всю Україну / 25.08.2021 20:19
25.08.2021 20:19

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