65-річна жінка з Нової Одеси вразила своїм героїчним подвигом всю Україну

На Миколаївщині пенсіонерка самотужки витягла із вогню трьох дітей.

Дивовижний порятунок стався у місті Нова Одеса, жінка побачила, що з сусідського будинку валить дим та не роздумуючи кинулася всередину, бо знала – там троє маленьких дівчаток. Також по темі: 12-річна дівчинка із Закарпаття вразила своєю хоробрістю всю Україну

Ризикуючи власним життям одну за одною вона витягла з вогню усіх трьох.

Де ж були батьки, чому залишили трьох малюків на самоті ті як на разі почуваються врятовані дівчатка – історія з гарним кінцем.